Patricia Bullrich: “Hay cosas graves que han pasado de largo. Quedaron bastante tapadas las palabras de César Milani, que llamó a la violencia”

La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una entrevista realizada con Radio Mitre, analizó la condena a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y las declaraciones del ex jefe del Ejército César Milani, quien luego de conocerse el fallo había expresado en sus redes sociales entre otras cosas que “Cuando el poder judicial toma abiertamente partido por un espacio político sometiendo a los adversarios a procesos judiciales persecutorios con juicios y prisiones arbitrarias injustas y profundamente violentas, la única salida es una reforma revolucionaria de la justicia”.

Bullrich expresó al respecto que: “Hay cosas graves que han pasado de largo. Quedaron bastante tapadas las palabras de César Milani, que llamó a la violencia. Alberto Fernández debería hoy meter preso a Milani por insubordinación y llamar a un golpe”.

“Hay quienes se defienden con las instituciones de la República y otros con la ilegalidad. En Argentina todos podemos estar controlados de forma ilegal. Fui Ministra de Seguridad y sé lo que hay en el mercado y el mundo. Son instrumentos que pueden estar en Argentina o en otro país, que introducen a los teléfonos mecanismos que pueden escribir todo un chat. He visto operaciones en las que le han dado a narcotraficantes coordenadas distintas para agarrarlos. Se pueden meter en los teléfonos de periodistas, políticos o ciudadanos que quieran perseguir. Hoy todos los teléfonos de los periodistas, de los políticos o de los ciudadanos que ellos quieran perseguir, pueden estar sufriendo la misma situación. Estamos todos vigilados”, continuó declarando la titular del PRO.

En la misma entrevista, en cuanto a la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al discurso que realizó luego de conocerse el fallo, Bullrich afirmó que: ”realizó un discurso pequeño, a la altura de una historieta, no de la Historia. Desde una perspectiva de país es muy importante el hecho de que los jueces, siendo ella vicepresidenta, no se hayan amedrentado. Eso es un avance institucional importante”.

“Me queda sabor a poco, El código penal tiene injusticias. Quizás no se pensó el nivel de corrupción que tenemos, Por ejemplo un individuo roba un auto y tiene cuatro años de prisión. Creo que es necesario adaptar las penas por malversación de fondos, por latrocinio de los fondos públicos a escalas diferentes a las de hoy. Pensando en lo que debe devolver la vicepresidenta, son obras y años perdidos, cloacas no realizadas y horas de aulas no dadas, Por algo no se votaron nunca esas transformaciones en el Congreso, que nosotros presentamos”.

En cuanto a los hechos juzgados, Patricia Bullrich señaló que:”Es una cantidad muy importante de hechos solo en una provincia, si fuera una Mani Pulite, se arrancaba por Santa Cruz y siga, siga. Encontramos la matriz en muchos lados, el senador Luis Juez lo denunció hace tiempo. Esto empezó por una denuncia de Elisa Carrió en la que participé en el 2008. Teníamos la información, pero no los papeles. Nos decían locos”.

“El rol de Javier Iguacel en Vialidad fue contundente. Termina en un juicio con esta contundencia. No estoy contenta con que una presidenta sea juzgada por la idea de que se roban la plata de la gente sin importar nada. Hoy la protege mucha gente en lugar de preguntarse qué pasó acá. La protección es la continuidad de la impunidad. La sociedad debe entender lo que no tenemos por lo que robaron”, finalizó diciendo la dirigente de Juntos por el Cambio.