Patín Carrera: Gran labor de Leal en tierras uruguayas

En su primera vez compitiendo fuera de la Argentina, la olavarriense Lourdes Leal estuvo presente en la Internacional Marathon Shifters de Patín Carrera; disputada el domingo 21 de Septiembre en Canelones, Uruguay.

Dentro de una carrera de 12 kilómetros con mucho viento y lloviznas aisladas en la Rambla General Liber Seregni, la patinadora Lourdes Leal tuvo un destacado rendimiento logrando el segundo puesto tanto en su categoría (hasta 15 años) como en la tabla general, dentro de un total de 33 corredores.

Fotos: Gentileza Nicolás Leal.