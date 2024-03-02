Pasó una nuevo festival de Ciclismo en “La Bota”

Organizado por la Agrupación Ciclismo Olavarriense Libre (COL), este sábado 2 de marzo se desarrolló una nueva jornada ciclística zonal en el Circuito “Dante y Torcuato Emiliozzi” del Club Estudiantes de Olavarría.
Estas fueron las clasificaciones finales por categorías:
MÁSTER D
1 JUAN DANIEL MANDRINI
2 SERGIO IDIAR
3 GUITIERREZ EDUARDO
4 DECI RAUL
5 HUGO BUSTOS.
MÁSTER E
1 GOCELLA MARIO.
DAMAS
1 LUCRECIA HERNÁNDEZ
2 SELVA PAGANO
3 CIELO RANDAZZO
4 LORENA VEGA
5 SOL MÁRQUEZ
6 MILENA JUÁREZ.
MAYORES DE 40 AÑOS
1 ALEJANDRO SAN ROMÁN
2 MIGUEL YUSTI
3 EZEQUIEL GURIDI
4 NICOLAS PEREYRA
5 GABILAN JUAN.
PRINCIPIANTES
1 GABILAN JANO
2 LUNA FERNANDO
3 ACUÑA MAURO
4 RODRÍGUEZ CARLOS
5 SORAGNI FERNANDO.
MENORES DE 40 AÑOS
1 ALMIRÓN DANTE
2 SANTIAGO ERRIPA
3 JOAQUÍN MELO
4 JUAN MORALES
5 PICCIRILO ALAN.
INFANTILES
NAIRO ROLDÁN
ALISON MUÑOZ
PIA SOSA
ALMA DI MARTINO
LOPETRE JOAQUÍN
NAVARRO CARLOS
DOLESCHANT BENISIO
TALAMONTI CRISTIANO
LOUGE FRANCHESCA
LEGUIZAMON LORENZO
AG THIAGO
OSTRIT MATEO
TELLO ÁNGELES
LEGUIZAMÓN NACHO
CÓRDOBA NOHA
GÓMEZ JONAS
VIVAS GONZALO
BERTULO ALEXIS
ALVENDAÑO CIRO.
LIBRE
1 NEHUÉN ERRIPA
2 JORGE SOSA
3 MARCELO CARDOSO
4 FACUNDO DUMERAUF
5 MAXIMILIANO PRAIZ
6 DIEGO TORRES
7 MARIANO ERRIPA
8 CLAUDIO FLORES
9 ALEXIS BASCUR
10 ESTEBAN FARÍAS.
1 RAFAEL ERRIPA
2 MARCELO BORNEO
3 OSCAR VALETTUTO
4 WALTER BENITO
5 GUSTAVO ULLOQUE
6 MARCELO LARA
7 HERNÁN AZIMONTI.
MÁSTER B1
1 JORGE SOSA
2 MARCELO CARDOSO
3 DIEGO TORRES
4 ERRIPA MARIANO
5 CLAUDIO FLORES.
Fuente y fotos: Facebook C.O.L Ciclismo Olavarriense Libre.