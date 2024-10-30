Pasó un nuevo sábado de ciclismo en “La Bota”

Organizado por la Agrupación Ciclismo Olavarriense Libre – C.O.L., el 26 de Octubre se desarrolló un nuevo festival de ciclismo zonal en el Circuito “La Bota” de Club Estudiantes de Olavarría. En la nota, todos los resultados de la jornada sabatina.
Estas fueron las clasificaciones finales por categorías:
PRINCIPIANTES
1. MAURO ACUÑA
2. RODOLFO CAMPO
3. FERNANDO SORAGNI
4. ARIAS.
MÁSTER D y E
1. MIGUEL OCANTO
2. CHALO POSSE
3. CARLOS TOLOSA
4. LUIS CORREA
5. JORGUE OLMEDO
6. JUAN BAÑOS.
MÁSTER E
1. CARLOS GOCELLA
2. JUAN GARCÍA.
DAMAS
1. LUDMILA POSSE
2. LUJAN BARRA
3. LORENA VEGA
4. AGUSTINA CEPEDAS
5. LILI BIALAS.
MENORES DE 40 AÑOS
1. ADRIÁN CASTRO
2. MAURICIO CARLUCCIO
3. MARCOS RAMÍREZ
4. MATEO PONCE
5. MATEO MUÑOZ.
MAYORES DE 40 AÑOS
1. ANDRÉS GALLO
2. LEANDRO DASTUBE
3. NICOLÁS PEREIRA
4. SILVIO CARRICARTE.
MÁSTER C Y B2
1. JAVIER LOBOSCO
2. SERGIO FERNÁNDEZ
3. PATRICIO GÓMEZ
4. RAFAEL LAMARDO
5. JULIO ASTRADA
6. RUBEN VALERGA
7. MARCELO BORNEO.
LIBRES
1. FEDERICO GÓMEZ
2. BAUTISTA SEQUEIRA
3. ESTEBAN ROLDÁN
4. GUILLERMO ERRO
5. MARCOS LOBOSCO
6. ESCOBAR
7. YINGO CEJAS.
MÁSTER B
1. FEDERICO GÓMEZ
2. ESTEBAN ROLDÁN
3. GUILLERMO ERRO
4. JUAN ZARZABAL
5. GUIDO SANTA CRUZ.
JUNIORS
1. BAUTISTA SEQUERIA
2. JOAQUÍN PERALTA
3. DIEGO CASTRO.
Fuente y fotos: Facebook C.O.L Ciclismo Olavarriense Libre.