Pasó un nuevo domingo de básquet femenino de Primera

El 2 de Noviembre se disputó la tercera fecha del Torneo Regional – Clausura 2025 de Primera División Femenina que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría. Hubo triunfos de Pueblo Nuevo y Ferro.

Mencionada jornada se desarrolló en el Gimnasio de Almaceneros de Coronel Pringles. El equipo del “Lobo” albiverde logró su primera victoria en lo que va del torneo. Mientras que “Las Carboneras” consiguieron su tercer triunfo consecutivo para mantenerse como las únicas líderes del certamen. Por su parte, “Las Fortineras” sumaron su primera derrota en el torneo.

Resultados:

Ferro Carril Sud de Olavarría 50 – Racing de Gral. La Madrid 39.

Henderson FC 53 – El Fortín de Olavarría 49.

Almaceneros de Cnel. Pringles 36 – Pueblo Nuevo de Olavarría 47.

Fuente y fotos: Prensa ABO.