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Pasó por “La Bota” un nuevo festival de ciclismo

agosto 20, 2024 Deportes

El domingo 18 de Agosto en el Circuito “La Bota” del Club Estudiantes, se desarrolló una jornada ciclística bajo la organización de la Agrupación Ciclismo Olavarriense Libre – COL.

Estos fueron los resultados finales por categorías:

MTB
1 MARCOS RAMÍREZ
2 MAXIMILIANO BEDOURET
3 JOSÉ BARBOSA.

PRINCIPIANTES
1 GABRIEL CHAVARRÍA
2 IÑAKI FUCHILA
3 GONZALO RUIZ
4 FIRU SORAGNI
5 FABIO FERNÁNDEZ.

MÁSTER D, E y DAMAS
1 MIGUEL OCANTO
2 SELVA PAGANO
3 CARLOS TOLOSA
4 TANIA PONCE DE LEON
5 JUAN BAÑOS.

MÁSTER E
1 OSCAR ORONO.

DAMAS
1 SELVA PAGANO
2 TANIA PONCE DE LEÓN
3 LUJAN BARRA
4 CHARO POSSE 5 ABRIL AZIMONTI.

+40 AÑOS
1 LUIS AGAPITO
2 ARIEL VEGUE
3 SILVIO BUSTOS
4 JULIÁN ETCHEGARAY
5 JUAN LANDABURU.

-40 AÑOS
1 ADRIÁN CASTRO
2 EZEQUIEL AZIMONTI
3 FRANSISCO LOFRIEGO
4 LORENZO RUIZ
5 MAURICIO CARLUCCIO.

JUVENILES
1 ADRIÁN CASTRO
2 ALEXANDER ORONA
3 BAUTISTA VALES.

INFANTILES
CARLUCCIO OLIVER
FRANCHESA LOGUE
AUJAR TIZIANO
BAUTISTA FRAYSSE
TALAMONTI JUAN SEGUNDO
TALAMONTI CRISTIANO
BURGOS MAXIMILIANO
RUIZ GONZALO.

MÁSTER C y B2
1 JULIO ASTRADA
2 PABLO FIORITI
3 CARLOS PIAZZA
4 RAFAEL LAMARDO
5 RAFAEL ERRIPA
6 MIGUEL BARZOLA
7 JAVIER LOBOSCO.

LIBRES y B1
1 WILIAM BRUN
2 CLAUDIO FLORES
3 MATÍAS ROSALES
4 JONATHAN MAGNO
5 AGUSTIN FRAYSSE
6 MAXIMILIANO PRAIZ
7 FEDERICO GÓMEZ.

MÁSTER B1
1 CLAUDIO FLORES
2 FEDERICO GOMEZ
3 SERGIO AG
4 MARCELO CARDOZO
5 JOSE AGUIRRE.

JUNIORS
1 JOAQUÍN PERALTA
2 MAXIMILIANO BURGOS
3 JOAQUÍN GARCÍA.

Fuente y fotos: Facebook C.O.L Ciclismo Olavarriense Libre.

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