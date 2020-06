Pasó la primera fecha del Torneo Virtual de Básquet

Entre el pasado viernes 12 y el sábado 13 de junio, se disputó la jornada inaugural del Torneo Virtual de Básquetbol “Yo me quedó en casa”; correspondiente a las categorías Mini, U13 y U15.

Estos fueron los resultados de la 1ra. fecha:

Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez 190 – Unión y Progreso de Tandil 189

Racing de Olavarría 243 – El Fortín de Olavarría 236

Olimpia de Uruguay 74 – Estudiantes de Olavarría 88

Rivadavia de Necochea 160 – Independiente de Tandil 148.

Por otra parte, la segunda jornada del certamen tendrá los siguientes enfrentamientos:

Sarmiento vs. Rivadavia

Olimpia vs. Unión y Progreso

Racing vs. Estudiantes

Independiente vs. El Fortín.

Fuente: Prensa ABO.