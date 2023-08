Partieron los primeros viajes de Fin de Curso impulsados por la provincia

Estudiantes de sexto año de la Escuela Media N°10 (ex Normal), la Secundaria N°21 y la Agraria N°1 de Olavarría salieron este lunes rumbo a Monte Hermoso en el marco del programa “Viajes de Fin de Curso” que lleva adelante el gobierno provincial de Axel Kicillof.

“Si no era por este programa no hubiéramos tenido viaje de egresados porque la mayoría de los chicos no podríamos pagarlo”, aseguró Ludmila de la EES N°21 y remarcó: “Para nosotros es algo muy importante porque es un momento que no vamos a olvidar nunca junto a todos nuestros compañeros”.

Los Viajes de Fin de Curso que financia la provincia de Buenos Aires apuntan a impulsar el Turismo, extender la temporada, reactivar la economía y potenciar la inclusión y la revinculación para 220.000 estudiantes de último año de las escuelas secundarias bonaerenses de gestión estatal y privada.

Entre sus objetivos, se plantea la posibilidad de que todas y todos los estudiantes puedan viajar dentro de la provincia de Buenos Aires, conocer otros lugares y paisajes, otras realidades, compartir días con amigos, y así garantizar una experiencia única.

“Algunos de nosotros también nos vamos a Bariloche a fin de año, pero nos parece bien que todos tengan la oportunidad de tener su viaje de egresados”, aseguró Ignacio de la Media N°10.

En Olavarría y sus localidades, este año se inscribieron más de 700 estudiantes de más de 20 escuelas. Se trata de las secundarias N°1, 2, 3, 4, 6 ,7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Técnica N°1 y N°2, Agraria N°1 y el Centro de Producción Total N°8 de Espigas.

Los “Viajes de Fin de Curso” tienen una duración de cuatro días y tres noches a destinos dentro de la provincia de Buenos Aires. Incluyen transporte, alojamiento, pensión completa, cinco excursiones diurnas, asistencia médica, seguros y coordinadores acompañantes.

Los viajes se llevarán a cabo durante los meses de agosto, septiembre y octubre, de acuerdo a las fechas disponibles que estipulan las agencias de turismo contratadas junto con las y los estudiantes.