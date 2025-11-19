Personal de Protección Ciudadana labró un acta por la presencia de brasas que generaron un foco ígneo en la vía pública (avenida del Valle al 3100). El local es reincidente en infracciones por arrojar residuos en sitios no autorizados.

Olavarría. Una parrilla ubicada sobre Avenida Del Valle al 3100 fue infraccionada por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana tras constatar que habían arrojado brasas encendidas en la vereda.

La situación fue detectada durante la tarde del último lunes por inspectores y agentes, quienes registraron la presencia de residuos y que, además, se había originado un pequeño foco ígneo en el lugar.

Se labró un acta por infracción a la Ordenanza Municipal 195/84 (por arrojar residuos en la vía pública), la cual ya fue remitida al Juzgado de Faltas Municipal.

Precedente de Infracción

Es importante destacar que se trata del mismo local donde días atrás se produjo un vertido de aceite que generó serias complicaciones en la circulación vehicular. En aquella ocasión, el tránsito tuvo que ser interrumpido por varias horas para permitir que personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios realizaran las tareas de limpieza.