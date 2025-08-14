PAMI Olavarría abre la inscripción para la Colonia Recreativa en el Club Estudiantes

La iniciativa, destinada a afiliados de la obra social, ofrecerá actividades físicas y recreativas en el marco de un convenio firmado con la institución deportiva. El inicio está previsto para el miércoles 20 de agosto.

PAMI Olavarría ha anunciado la apertura de la inscripción para su Colonia Recreativa, que se llevará a cabo en el Club Estudiantes. La propuesta, diseñada para promover la actividad física, la estimulación cognitiva y el encuentro social, comenzará el miércoles 20 de agosto.

La colonia, que es gratuita para los afiliados, se desarrollará los miércoles de 9 a 13 horas y los viernes de 8:30 a 12:30 horas. Las actividades planificadas incluyen opciones como gimnasia, caminatas, estimulación cognitiva y actividades acuáticas en la pileta climatizada del club.

El titular de la Agencia PAMI Olavarría, Guillermo Lascano, destacó que el objetivo es brindar a los afiliados “más y mejores espacios para su salud, recreación y bienestar, tanto en lo físico como en lo social”.

Cómo inscribirse

Inscripción: Se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12 horas , en la sede de PAMI ubicada en Dorrego 2625 .

Se realiza de , en la sede de PAMI ubicada en . Confirmación: Aquellos que ya se hayan anotado previamente deberán confirmar su participación en el mismo horario.

Proyectos para mejorar la atención

Además de la colonia, la Agencia PAMI Olavarría continúa gestionando nuevas iniciativas para sus afiliados. Entre ellas, se destaca el trabajo para que el Instituto Médico Olavarría se convierta en un centro de atención exclusivo de PAMI. De concretarse, esta medida permitiría agilizar los servicios de internación, cirugía y consultas, reduciendo las derivaciones de pacientes a otras ciudades y ofreciendo una atención más cercana y rápida.