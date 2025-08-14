PAMI emite una advertencia contra estafas digitales y telefónicas

El organismo de salud alertó a sus afiliados sobre fraudes que utilizan su nombre, enfatizando que no solicita datos bancarios ni ofrece promociones. Se recomienda a los usuarios desconfiar de cualquier contacto que no provenga de sus canales oficiales.

El PAMI, a través de su Departamento de Prensa, ha emitido un comunicado para advertir a sus afiliados y familiares sobre los reiterados intentos de estafas que se están llevando a cabo a través de medios digitales y telefónicos, utilizando el nombre de la obra social.

El Instituto ha sido claro al precisar que nadie en representación de PAMI se pondrá en contacto para ofrecer gestiones, promociones o solicitar datos bancarios. Se recalca que PAMI no trabaja con intermediarios ni cobra por sus servicios, y nunca enviará links sospechosos por WhatsApp o SMS.

Señales de alerta y canales de comunicación oficiales

Para evitar ser víctima de un fraude, PAMI ha destacado las siguientes recomendaciones:

PAMI no solicita información personal: La obra social nunca se comunicará para pedir datos personales o bancarios. Cualquier trámite debe ser iniciado por el propio afiliado, un familiar o apoderado.

Canales oficiales verificados: Todas las redes sociales de PAMI, así como su bot de WhatsApp, cuentan con un tilde verde de verificación. La única página web oficial es www.pami.org.ar .

Todas las redes sociales de PAMI, así como su bot de WhatsApp, cuentan con un tilde verde de verificación. La única página web oficial es . Descarga de la app: La aplicación “Mi PAMI” solo debe descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Play Store) y iOS (App Store).

Ante cualquier sospecha de intento de estafa, el comunicado aconseja cortar la comunicación de inmediato y realizar el reclamo a través del 138 de PAMI Escucha y Responde o en los canales oficiales del Instituto.

Para conocer más sobre cómo prevenir fraudes, los afiliados pueden visitar la sección especial en el sitio web oficial del organismo: www.pami.org.ar/evitar-estafas.