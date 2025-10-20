La dupla de Estudiantes brilló en la fecha disputada en Bolívar, cayendo ajustadamente en la final ante Empleados de Comercio. Por su parte, Menguil-Pedraz jugaron las semifinales Anuales en Bragado.

La actividad de la Paleta del Club Estudiantes se mantuvo intensa este sábado con la participación de dos parejas en distintos compromisos provinciales, ambas con resultados positivos.

Subcampeonato en Bolívar

La dupla de Damas B integrada por Marcela Pellejero y Mercedes Wagner se destacó en la Tercera Fecha Provincial disputada en Bolívar.

La pareja “Albinegra” tuvo un desempeño impecable, ganando todos sus partidos de manera cómoda. Solo cayeron en una reñida final a tres sets ante Empleados de Comercio “B”, con parciales de 12/4, 7/12 y 5/7, logrando el Subcampeonato Provincial.

Experiencia en Bragado

Por otro lado, la pareja conformada por Menguil y Pedraz disputó las Semifinales Anuales en la localidad de Bragado.

Si bien no se especificó el resultado, la participación les permitió sumar una valiosa experiencia y consolidarse como pareja dentro del circuito provincial.

Fuente: Prensa CAE