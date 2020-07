“Pádel Time” lanzó un bono contribución

Debido a la larga inactividad que atraviesa el deporte por la cuarentena, Sebastián González Fresta de “Pádel Time” sacó un bono donación para poder palear los gastos que tiene el Complejo olavarriense ubicado en Rendón 1679.

“Desde Pádel Time lanzamos este bono contribución para poder hacer frente a los gastos fijos que tenemos (luz, agua, gas, etc.). Hace más de 100 días que estamos sin poder trabajar y no sabemos cuándo vamos a volver. Esperamos contar con su apoyo. A todo aquel que quiera y pueda colaborar me avisa y le alcanzo la rifa a su casa”, publicó Sebastián González Fresta en su cuenta oficial de Facebook.

Mencionado bono tiene un valor de $200.- y aquellos que lo adquieran podrán participar de un sorteo por un paleta de pádel (1er. premio) y una parrillada para seis personas (2º premio). En este sentido, el viernes 7 de Agosto se realizará el sorteo por Lotería Nacional Nocturna.