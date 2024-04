Pádel: Olavarrienses compitieron en Córdoba

Con sede en la ciudad de Córdoba, entre el viernes 12 y el domingo 14 de Abril, se disputó la segunda fecha de los Selectivos de Menores que organiza regularmente la Asociación de Pádel Argentino (APA). Del mismo, participaron Mía Irazábal, Mateo Conte y Jazmín e Iván Dos Santos.

En cuanto a resultados, Mía Irazábal y Jazmín Dos Santos (que compitieron en la categoría Sub 14 Damas) llegaron hasta semifinales. Por su parte en Sub 12 Masculino, Iván Dos Santos junto a Francisco Raggio alcanzaron los cuartos de final; y Mateo Conte (Sub 18 A), quien jugó con José Funes Ontiveros de La Rioja, fue subcampeón tras caer en la final ante Ignacio Archieri y Francisco Maier.

La siguiente parada de los Selectivos de Menores de Pádel será en Posadas (Misiones) del 10 al 12 de mayo, y decidirá nada más ni nada menos quiénes de los Sub 18 se quedarán con el W.C para la Qualy del Premier Pádel de Mar del Plata.

Fuente y fotos: Prensa ACOP.