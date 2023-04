Pádel: Gran labor de los olavarrienses en Córdoba

Entre el sábado 1 y el domingo 2 de abril se disputó en Córdoba la segunda fecha del Selectivo de Menores que organiza la Asociación Pádel Argentino. El olavarriense Teo Gamondi se consagró campeón; mientras que su coterránea Oriana Allen, logró el subcampeonato.

En Sub 18 y junto a Ignacio Archieri, Teo Gamondi consiguieron el título en su categoría tras vencer por 6/3 y 6/1 a la dupla de Rivero – Gallardo. Por otro lado en la rama femenina, Oriana Allen logró el subcampeonato en pareja con Lucía Dameno. En este sentido, Allen – Dameno cayeron en la definición del certamen ante Catalina y Julieta Iregui Caffa por 2/6, 6/2 y 5/7.

Además también compitieron con distinta suerte:

Mateo Conte – Sub 18 A

Lautaro Acevedo – Sub 18 A

Martín Burnet – Sub 18 C

Tobías Block – Sub 18 C

Mateo Angulo – Sub 18 C

Nicolás Krohn – Sub 18 C

Mia Irazabal – Sub 14 A.

Fuente y fotos: Prensa A.C.O.P.