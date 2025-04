Pádel: Chingottto y Galán fueron campeones en Chile

Producto de la no presentación en la final de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk (este último jugador con un cuadro febril), el olavarriense Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán lograron sin jugar el título del Santiago Premier Pádel P1.

“Me duele mucho no poder jugar hoy la final. He intentado recuperarme lo máximo posible, pero no estoy en condiciones para competir. Gracias al público chileno por el cariño y ojalá podamos volver pronto a luchar por otro título”, dijo Franco Stupaczuk a las redes oficiales de Premier Pádel.

De esta forma, la pareja denominada “Chingalán” (la cual es la número dos del mundo) logró su primera coronación en Chile, luego de perder la final en 2024. Asimismo y en lo que va de la temporada 2025, Fede Chingotto y Ale Galán acumulan su segundo título de manera consecutiva.

Fuente: AS.