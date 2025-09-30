Pádel: Chingotto y Galán festejaron en Alemania

El olavarriense Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán se quedaron con el título del Germany Premier Padel P2 al vencer en la final Agustín Tapia y Arturo Coello por 7-6 y 6-2.

Después de tres meses, Ale Galán y Fede Chingotto volvieron a coronarse campeones. La pareja Nº 2 del mundo no ganaban un torneo de Premier Pádel desde el pasado mes de junio, en el Major de Roma, certamen en el que conseguían su primera victoria del año ante los Nº 1, Tapia y Coello.

El primer set de partido final en Alemania se definió en tie-break; cual fue muy apretado y quedó en poder de la pareja denominada “Chingalán” por 7-6 (7).

Luego al iniciar la segunda manga, Galán y Chingotto aprovechaban la dinámica de la muerte súbita para romper el saque de los número uno. En este sentido, Agustín Tapia y Arturo Coello no solo no pudieron recuperar el terreno perdido; sino que veían cómo los número dos les volvían a romper el saque en el séptimo juego, dejando casi sentenciado un parcial que cerrarían por un claro 6-2.

Ahora para Federico Chingotto y Alejandro Galán se viene el certamen P1 de Rotterdam (Países Bajos). Mencionada pareja estará debutando en dicho torneo el jueves 2 de Octubre desde la instancia de octavos de final.

Fuente: www.elneverazo.com