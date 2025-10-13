Pádel: Chingotto y Galán, campeones en Italia

29 segundos ago Deportes

El olavarriense Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán vencieron en la final a Cuello y Tapia, y así lograron el título del Premier Pádel Milano P1.

Chingotto festejando cerca de la red (Foto: Prensa Premier Padel).

Tras un mal primer set de partido, la dupla denominada “Chingalán” revirtió las acciones, logrando la victoria de muy buena manera por 2-6, 6-3 y 6-0 sobre la pareja N°1 del circuito mundial, Agustín Tapia y Arturo Cuello.

Para Fede Chingotto y Ale Galán fue su sexto título de 2025 y el décimo que logran juntos como compañeros. Ahora para mencionados jugadores se vienen el P2 de Newgiza, Egipto; del 27 de Octubre al 1 de Noviembre.

“Chingalán” con los trofeos de campeones (Foto: Prensa Premier Padel).
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved