Pádel: Chingotto y Galán, campeones en Italia

El olavarriense Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán vencieron en la final a Cuello y Tapia, y así lograron el título del Premier Pádel Milano P1.

Tras un mal primer set de partido, la dupla denominada “Chingalán” revirtió las acciones, logrando la victoria de muy buena manera por 2-6, 6-3 y 6-0 sobre la pareja N°1 del circuito mundial, Agustín Tapia y Arturo Cuello.

Para Fede Chingotto y Ale Galán fue su sexto título de 2025 y el décimo que logran juntos como compañeros. Ahora para mencionados jugadores se vienen el P2 de Newgiza, Egipto; del 27 de Octubre al 1 de Noviembre.