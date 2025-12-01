La púgil olavarriense Martina Ottogalli estará peleandor en el Campeonato Argentino de Cadetes, organizado por la Federación Argentina de Box – FAB; el cual tendrá lugar en Azul.

Del miércoles 3 al domingo 7 de Diciembre, la vecina localidad azuleña será sede del Argentino de Boxeo Amateur en la categoría Cadetes. Allí se reunirán jóvenes boxeadores de distintos puntos del país.

En mencionado campeonato y representando al Gimnasio FB Box de Fabián Benito, Martina Ottogalli, estará combatiendo con la premisa de sumar experiencia y medirse ante rivales de fuste.