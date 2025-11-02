Oto Box dijo presente en Laprida

El sábado 1 de Noviembre se desarrolló un festival de boxeo en el Centro Recreativo de Laprida. De mencionado evento tomaron parte los olavarrienses Abigail Acuña, Tomás Kuhn y Sofía Olivetto.

En su debut en el campo amateur y por la categoría femenina hasta 65 kilogramos, Abigail Acuña (Gimnasio Oto Box de Olavarría) logró un empate ante Carolina Rodríguez de Laprida. Por su parte y también representando a Oto Box, el hinojense Tomás Kuhn consiguió en su retorno a los ring la victoria por puntos ante el local Víctor Ávila (La Estación Box).

Por último y en el combate de fondo amateur del festival (por la categoría hasta 57 kilos), la pupila e hija de Darío Olivetto, Sofía “La chaparrita” Olivetto, empató con la bahiense Aime “La india” Loscalzo.