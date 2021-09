Opinión: ¿Olavarría es pudiente o no en materia deportiva?

Fantástica e inesperada expansión competitiva aun en tiempos de pandemia. Las grandes diferencias entre las entidades grandes y chicas. Foto: Di Carlo, Incaurgarat, Giacomasso y Vidal, entre otros, referentes de instituciones con aspiraciones deportivas de mayor alcance.

Por: Carlos Antonio Zangara /// Olavarría se va erigiendo de a poco en una ciudad que en lo deportivo intenta nuevamente traspasar las fronteras de nuestro partido para competir.

Como habitantes de este bendito suelo nos alegramos que eso ocurra, sin dejar de asombrarnos por la capacidad de un sector de la dirigencia en captar recursos.

Doblemente meritorio si tenemos en cuenta que aun estamos atravesando una inédita pandemia que castigó duramente a distintos sectores productivos de nuestra comunidad, y muy especialmente a las entidades deportivas.

Llama la atención como clubes que debieron acudir a un Bingo Familiar para sanear sus alicaídas arcas y muchos de sus profesores y entrenadores dejaron de cobrar sus salarios, hoy ostentan una capacidad de pago que les permite insertarse en competencias que si bien no son profesionales – profesionales, no están muy lejos de eso.

No deja de ser valorable, aunque es llamativo que eso ocurra en un contexto aun de incertidumbre en materia sanitaria.

Estudiantes sigue apostando a la Liga Argentina de Básquetbol con todo el esfuerzo y el dinero que ese conlleva.

Paralelamente intenta llegar al Regional Federal Amateur de fútbol que si bien no devenga las obligaciones del básquetbol rentado, hay viajes, refuerzos, entrenamientos exigentes, árbitros que llegan de afuera, veedores en algunos casos, y todo es plata. Regional Federal Amateur que ya tiene a Embajadores, Racing y Ferro, por lo que se hará difícil incluir jugadores locales por la diversidad de elencos, deportistas que a su vez se harán valer ya que las ofertas seguramente serán variadas.

Por otro lado nos preguntamos que lugar ocupará el torneo liguista ante las obligaciones que les devengará a quiénes están insertos en el Consejo Federal y como congeniarán para días y horarios de los partidos, entre ellos y los del certamen doméstico.

¿ Que lugar ocupará en el contexto deportivo la competencia liguista para aquellos que están inmersos en el Regional Federal Amateur ?

En el automovilismo “Bebo” Weimann en el TC Pista, Pezzucchi en el TC Pick UP y ahora en el Turismo Pista, categoría que ya ostenta varios referentes de nuestra ciudad, y ni hablar del dinero y la publicidad que se destina en las zonales, si es que nos referimos al deporte motor.

Insistimos en el concepto. Nos entusiasma lo que vendrá . Admiramos a quiénes se comprometen en los citados emprendimientos.

Eso sí, no deja de sorprendernos. En épocas complejas, de bolsillos flacos, de clubes que en muchos casos no tienen ingresos o son muy pocos, salvo lo que recaudan con la Unión de clubes, o por el producido de alguna rifa , aparece por otro lado una Olavarría con instituciones fuertes, con recursos que seguramente no se logran tan fácilmente.

Nos preocupa el hecho de que los auspiciantes aportantes se repiten muy a menudo, y no les será fácil determinar a quién apoyan y a quien no.

Que metodología utilizará en ese aspecto el erario municipal, que siempre ha ayudado a las instituciones que intentan un paso de calidad en materia competitiva, para atender a todos.

En fin, una ciudad, la nuestra, que como en tantos rubros hay pudientes y no, ricos y pobres, y en el deporte cada vez se observa con mas claridad y contundencia que mientras algunos pueden, otros inclusive hasta les cuesta estar presente en lo puramente local. “Cualquier similitud con la vida y la situación en general de las familias argentinas es pura casualidad”

Por otro lado aquella posición férrea del Consejo Federal instalando la especie de que eliminando el Argentino “C” iba a favorecer a la potenciación del torneo local y a la jerarquización de las Ligas, se desvanece, al menos en ciudades como la nuestra, cuando tres o cuatro de los equipos mas importantes están insertados en el ámbito regional.

Algo similar acontece en el básquetbol. No es fácil para el torneo de la Asociación, cuando paralelamente se está disputando un Provincial, , una Liga Argentina, y la Liga Junior, eventos todos con presencias olavarrienses.

Los extremos son perniciosos en todo orden de la vida. Desatender lo que ofrecen las competencias federales en toda su dimensión, por cierto que no es saludable, como tampoco lo constituye hacerlo casi masivamente.

Texto: ( De la R. de «Emblema Deportivo». )