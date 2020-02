Opinión: “La Violencia está latente en nuestra sociedad”

Por Mercedes Ibarra

Violencia que lleva a puntos tales como la discriminación al racismo clasista, si! cuesta entender pero es así, hay un grado de intolerancia de la falta de empatía hacia los demás. Los valores del respeto, la tolerancia pareciera que ya no asoman por estos tiempos sobre todo de estas nuevas generaciones que obviamente no todos la han perdido pero como los tiempos cambian las costumbres y formas de vivir la vida en sociedad si cambia.

Solemos burlar al diferente a ese “otro” distinto a uno con mayor indiferencia en los jóvenes la discriminación al “ inmigrante” de los países vecinos de nuestra américa llevando a todo tipo de prejuicios desde “ SOS un bolita”, “ el paraguayo”, “ SOS un negro” ; términos peyorativos aunque esto no es de ahora pero se reafirma esta estigmitacion no sucediendo así con las personas “ blanca” del viejo continente. Sin tener nada en contra no sucede lo mismo con un francés o inglés….

El lamentable asesinato del pasado 18 de enero en Villa gesell puntualiza tal violencia racista, clasista de empatía hacia Fernando Báez sosa el joven quien fuera atacado y asesinado por una patota de un grupo de 10 Rugbiers de la “alta sociedad” de la ciudad de zarate. Todo lo lamentable pareciera que en gran parte de los jóvenes de vacaciones en gesell y en otro puntos del país no llegaron a recapacitar de tal cruel asesinato de la forma de violencia manifiesta siguiendo hechos de igual magnitud pero que no tuvieron tal consecuencia drástica.

Mucho se trabaja por suerte en las escuelas en temas relacionados con la discriminación, la ciudadanía, pero es un deber que lo tenemos que hacer entre todos como se dice la educación viene desde la casa y todos aquellos que tenemos la responsabilidad de trabajar con adolescentes tenemos que concientizar tales problemáticas en forma profunda.

Poseemos una constitución nacional que establece en varios artículos referidos a la inmigración hacia nuestro país su art 20 que afirma, en su primera parte los extranjeros gozan en el territorio de la nación todos los derechos civiles del ciudadano que a lo largo de nuestra historia recibió y seguirá recibiendo miles de inmigrantes por eso somos diversos entendernos respetarnos es nuestro compromiso forma parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos de bien.

Los jóvenes seguro que son el futuro pero también nuestro presente es por ello que debemos darles las herramientas que si están pero seguro que faltan debemos concientizar con programas charlas para cambiar esa dinámica social porque como Fernando , Pablo y Virginia( quien le intentara salvar la vida a Fernando) hay miles de jóvenes que son solidarios que piensan en el otro que son buenas personas que sufren bullyn sin importar de donde vengan porque eso no determina su ser; como así lo demostraron esos pibes de “ bien” matando a pibe” negro” con valores de odio hacia el otro.

Por eso es clave aplicar Políticas públicas de Estado en tales temas, leyes, protocolos para que haya una articulación real desde todos los poderes del Estado, organismos y organizaciones para visibilizar la violencia que debe parar ya que no conducen a nada.

La Muestra Internacional de Humor Gráfico de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) utiliza este año los trazos de los ilustradores para dibujar una denuncia contra la violencia sexista. Un total de 120 viñetas firmadas por nombres destacados como Forges, Máximo, Quino, Mingote o Gallego y Rey se han sumado a la iniciativa, titulada Por una vida sin malos tratos.