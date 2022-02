Opinión: Espléndido momento deportivo de Olavarría

Estar en esa posición es la consecuencia de una dirigencia responsable y capaz, generadora de los recursos, además del talento de los entrenadores, no solo para alinear a sus dirigidos sino también ( y es muy importante), saber elegir a quiénes defenderán la casaca del club que representan. Foto: Martín Delgado (Racing), Martín Cabrera ( Estudiantes), Santiago Tambucci ( Automovilismo), Maxi Gargaglione ( Ferro), ejemplos, entre otros, que enaltecen su labor.

Por Carlos Anotnio Zangara /// Mas allá de que los resultados puedan variar este fin de semana y haya marcadores adversos desde hoy y hasta el domingo, que los puede haber, no cambiará para nada el sólido argumento de este comentario, relacionado con el espléndido momento deportivo que vive la ciudad.

Es que no se trata de resaltar únicamente el coronamiento de lo competitivo, sino de la posibilidad de, en plena pandemia, no solamente ser partícipe, sino también brillar a la altura de los mejores.

Estar en esa posición es la consecuencia de una dirigencia responsable y capaz, generadora de los recursos que es lo mas importante.

Por ende debe resaltarse además el talento de los entrenadores, no solo para alinear a sus dirigidos sino también ( y es muy importante), saber elegir a quiénes defenderán la casaca del club que representan.

La adhesión de las empresas que pueden, de la esfera oficial con el apoyo logístico, son pilares imprescindibles, junto a la presencia de espectadores y a la difusión y el acompañamiento de la prensa local, algo que en Olavarría se da en gran medida, aunque todavía falta.

Las enormes campañas que vienen llevando a cabo Estudiantes y Racing en el básquetbol, Ferro en el fútbol, pilotos de automovilismo en diferentes esferas del ámbito nacional, y en ámbitos adecuados para el nivel que participan ( los gimnasios del Guerrero, y el Parque Olavarría, el “Colasurdo”, el autódromo del AMCO, La Bota, como lo fueron en su momento el “Buglione ” y el “Di Carlo”) hacen que el círculo cierre de la mejor manera, aunque quizás falta para lo ideal. La perfección como tal no existe.

Otras disciplinas deportivas no tan populares también hacen lo suyo en nuestra ciudad y con buen suceso por ende.

Que esta situación no pase inadvertida. No es magia. No es casualidad. Es trabajo, es constancia, es capacidad, y por supuesto no exento de pasión y amor por los colores y por lo que se hace. Es casi, diríamos, un estilo de vida.

Orgullosos desde nuestro humilde atalaya de comunicadores por aquellos dirigentes que apuestan, que no decaen ante la adversidad, que permanentemente intentan superarse.

Que ese entusiasmo perdure por el bien de la ciudad, por el deporte mismo. Se erige en un espejo donde seguramente se miran los jóvenes con la ilusión de que alguna vez y en un futuro los encuentre como protagonistas.

Texto: Carlos Zangara ( De la R. de «Emblema Deportivo» )

Foto: Cortesía Anahí Lemma