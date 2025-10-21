Operativo Contra la Explotación Infantil: Detienen a un Hombre en Olavarría por Distribuir Material Sexual Explícito de Menores

La SubDDI Olavarría concretó la detención de un ciudadano local en el marco del “Operativo Protección de Infancias 5”, desprendido de reportes internacionales. La investigación, a cargo de la UFI N° 22, identificó al implicado por tráfico de contenido de abuso infantil a través de internet.

Personal de la SubDDI Olavarría concretó, este lunes, la detención de un hombre sobre quien recaía una orden de detención por delitos graves contra la integridad sexual de menores.

La detención se realizó en el marco de una causa caratulada como: “Infracción Art. 128 CP (Distribución y/o Facilitación de representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas y Tenencia con fines inequívocos de distribución de representaciones de menores de 13 y 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales)”.

Investigación Federal y Detención Local

La orden de detención fue librada por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul. El procedimiento es una derivación del “Operativo Protección de Infancias 5”, un mega operativo realizado meses atrás.

La investigación se originó a partir de reportes provenientes del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) de Estados Unidos, donde se detectaron IP locales con tráfico de videos de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas.

Tras arduas labores investigativas, incluyendo el uso de técnicas de OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) por parte de la SubDDI Olavarría, se logró identificar la autoría del hecho. Esto llevó a la realización de varios allanamientos en la localidad y, finalmente, a la detención del ciudadano de Olavarría.

La investigación se encuentra a cargo de la UFI N° 22 del Departamento Judicial de Azul.