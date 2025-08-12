Once hombres fueron sorprendidos cazando furtivamente liebres en un campo de Espigas

Fueron interceptados en un establecimiento rural con 22 liebres muertas y 16 galgos, en el marco de un operativo de prevención de abigeato. La causa fue caratulada como “infracción al Código Rural”.

En la tarde del 8 de agosto, personal del Destacamento Policial de Espigas llevó a cabo un operativo de “Prevención de Abigeato” en el establecimiento rural “Rincón del 18”, donde se interceptó a once hombres que se encontraban realizando caza furtiva.

Los infractores, cuyas edades oscilan entre los 27 y 46 años, fueron sorprendidos con 22 liebres europeas muertas y 16 perros de raza galgo, sin contar con la autorización del propietario del campo ni con la licencia de caza correspondiente.

Se labró una infracción por los artículos 265, 266, 268, 272, 273 (incisos A, C, E y K) y 274 de la Ley 10.081/83 (Código Rural). En cuanto a los elementos incautados, las liebres serán entregadas a una entidad de bien público, mientras que los canes y el vehículo fueron devueltos a sus propietarios.

La causa se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.