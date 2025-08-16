OMAR MARIO MESSINA (Q.E.P.D.)

OMAR MARIO MESSINA Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2025 a los 85 años de edad.

Su esposa: Maria Musumeci.

Sus hijas: Maria Rosa y Graciela Messina.

Sus hijos políticos: Fabian Salgado y Juan Martin Barrionuevo.

Sus nietos: Joaquin Salgado Messina y Valentin Barrionuevo.

Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “B”

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Domingo 17 de Agosto a las 9:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: H. Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Hinojo.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.