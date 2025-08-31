OLINDA MARÍA GOGORZA VIUDA DE OLIVÁN  “POCHA”  (Q.E.P.D.)

10 minutos ago Necrológicas

OLINDA MARÍA GOGORZA VIUDA DE OLIVÁN  “POCHA” Falleció en Olavarría el día  30   de   Agosto  de 2025 a los   86   años de edad.

Su hijo Walter Fabián Oliván (A); su hermana y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “D “. Domingo 31/08 de 07:30 a 10:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Domingo 31/08 a las 10:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Amparo Castro

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

