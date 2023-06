Olavarría ya conoce a los primeros clasificados para la final de los Juegos Bonaenses

La etapa municipal de los Juegos Bonaerenses sigue su actividad y es así que en las últimas horas se conocieron los primeros representantes del deporte local que ya aseguraron su presencia en la etapa final, que durante mediados de septiembre se disputará en Mar del Plata.

En el inicio de la tarde del último miércoles se llevó a cabo la prueba de Bonaerenses en Carrera, la cual otorga pasaje directo a la ciudad balnearia. La competencia se desarrolló en la Pista Municipal de Atletismo con los siguientes resultados: En Sub 18 Masculino Mauro Olivera; en Sub 18 Femenino Abigail Tagliaferro Taborda; en Universitarios Mateo Olivera y Sofía Giles; en Adultos Mayores Héctor Aller y Angela Espíndola, y en Personas con Discapacidad Ariel Laplace,

Más definiciones de la etapa municipal

De manera paralela, sigue la competencia en otras disciplinas y en varias ya se conocen los deportistas clasificados a la etapa regional.

Tenis De Mesa

En Sub18 Femenino Ingrid Conte; Sub 18 masculino Francisco Crimaldi; En Universitarios masculino Juan Cruz Giles; en Adultos Mayores Categoría A Masculino Enrique Sánchez; en Adultos Mayores Categoría B Masculina Raúl Merlos; en Adultos Mayores Categoría B Femenina Marta Da Silva; en categoría mixto +40 trasplantados Ricardo Hoffman; en Categoría Mixto +40 Trasplantados Ricardo Hoffman; en Categoría Masculino +19 Intelectual Alberto Bilbao; Sub18 No Federado Intelectual (12-18 años Nivel 2) Ezequiel Medina y Melody Zárate.

Badminton

En la rama masculina

Sub16-masculino-libre-singles: Patricio Bravo

Sub16-masculino-libre-dobles: Mateo Alonso y Patricio Bravo

En la rama femenina

Sub16-femenino-libre-singles: Kamila Acosta

Sub16-femenino-libre-dobles: Kamila Acosta y Abril Straface

Tenis

En la rama masculina

Singles

Sub 14 Aguirre, Thiago

Sub 16 Griffith, Matias

Sub 18 Bianucci, Serafin

Dobles

Sub 14 Gutman, Lucas-Vitale, Valentin

Sub 16 Areco, Fermin-Griffith, Matias

En la rama Femenina

Singles

Sub 14 Fioroni, Matilda

Sub 16 Juanolo, Sofía

Sub 18 Acuña Lourdes

Universitario Duca Mansur, Luisina

Dobles

Sub 14 Fioroni Barcelona, Matilda-Chertcoff, Sofia

Sub 16 Garriga, Aylen-Alberdi, Paz

Adultos Mayores Alsina Carlos – Blando Miguel

Futsal Masculino

En La Modalidad Escolar Abierta

Categoría Sub 14 ECEA; Categoría Sub 16: Escuela Secundaria 10; Categoría Sub 18: Secundaria 10.

Escoba del 15

Resultaron ganadoras Baldini Mabel -Viscaino Mabel

Tejo

En Femenino A: Messineo Alicia y De los Santos Alicia

En Femenino B: Abraham Marta y Calderón Paulina

En Masculino B Gil Roberto y Graff Carlos