Olavarría vibró con la XXXIª edición del Festival Internacional “Guitarras del Mundo”

El tradicional festival internacional celebró su permanencia ininterrumpida de más de 30 años con la participación de la guitarrista rusa Anastasia Bardina, Rudi Flores Trío y el talento local de Agustín Vales.

El pasado viernes 3 de octubre, el Salón Rivadavia se vistió de gala para recibir la XXXIª edición del Festival “Guitarras del Mundo”. El evento, que se celebra ininterrumpidamente hace más de 30 años y cuenta con una rica historia en la ciudad, deleitó al público con un encuentro musical de primer nivel.

En su paso por Olavarría, el festival reunió talentos nacionales e internacionales:

  • La guitarrista rusa Anastasia Bardina.
  • Rudi Flores Trío, de la provincia de Corrientes.
  • El músico local Agustín Vales.

Los artistas cautivaron a la audiencia con obras propias y arreglos de diversos compositores, manteniendo viva la tradición del festival.

 

Un Festival de Trayectoria Internacional

Desde el año 2001, “Guitarras del Mundo” es una cita ineludible en Olavarría. A lo largo de los años, el escenario local ha acogido a guitarristas de múltiples nacionalidades, incluyendo músicos de Israel, Bélgica, España, Turquía, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, Rumania, Taiwán, Austria, además de numerosos y excelentes talentos argentinos.

El festival es sostenido gracias al aporte de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el auspicio de la Municipalidad de Olavarría. Cabe destacar que este evento ha sido reconocido en diversas oportunidades como de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante.

