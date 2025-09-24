Olavarría tendrá una delegación de más de 200 personas en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses

La instancia deportiva se definirá a mediados de octubre en Mar del Plata. Este miércoles se completa la lista de clasificados con el regional de Atletismo para Personas con Discapacidad en la Pista Municipal.

Manteniendo su tradición, el Municipio de Olavarría contará con una nutrida delegación que superará las 200 personas clasificadas para la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se disputará a mediados de octubre en Mar del Plata.

La delegación incluye a representantes de categorías juveniles, personas mayores y, próximamente, a competidores en la categoría de personas con discapacidad. Precisamente, este miércoles se llevará a cabo en la Pista Municipal de Olavarría la instancia regional de atletismo para Personas con Discapacidad, lo que permitirá cerrar el número definitivo de la delegación.

Clasificados Juveniles en Deportes de Conjunto

Durante el cierre de la semana pasada, Olavarría aseguró una importante cantidad de pases en la instancia inter regional de deportes en conjunto, que se concretó en la ciudad de Lobos. Los equipos clasificados fueron:

Fútbol 11: Sub14 Femenino Libre y Sub18 Femenino Libre (Seleccionado de Olavarría).

Sub14 Femenino Libre y Sub18 Femenino Libre (Seleccionado de Olavarría). Rugby: Seven Sub16 Libre (Estudiantes).

Seven Sub16 Libre (Estudiantes). Básquet: Sub15 Femenino Libre (Seleccionado de Olavarría), Sub16 Escolar Masculino (Cáneva) y Sub18 Escolar Masculino (Rosario).

Sub15 Femenino Libre (Seleccionado de Olavarría), Sub16 Escolar Masculino (Cáneva) y Sub18 Escolar Masculino (Rosario). Vóley: Sub15 Femenino Libre (Estudiantes), Sub17 Femenino Libre (Racing) y Sub16 Femenino Escolar (E.E.S.N° 10).

Sub15 Femenino Libre (Estudiantes), Sub17 Femenino Libre (Racing) y Sub16 Femenino Escolar (E.E.S.N° 10). Hockey: Sub18 Masculino Libre y Sub18 Femenino Libre (Estudiantes).

El Municipio también estará representado en otras disciplinas juveniles como Gimnasia (Vida Boa y CEF N° 44), Bonaerense En Carrera, Fútbol Tenis, Ajedrez, Tenis (en cuatro categorías) y Beach Vóley (en cuatro categorías).

Personas Mayores y Cultura

La categoría de Personas Mayores también tiene una fuerte representación asegurada en Mar del Plata con clasificaciones en:

Tejo: Femenino B, Intergeneración y Mixto B.

Femenino B, Intergeneración y Mixto B. Pelota Paleta (Precci Sergio – Olmedo Pedro).

(Precci Sergio – Olmedo Pedro). Newcom B (Pueblo Nuevo).

(Pueblo Nuevo). Bonaerenses En Carrera (Femenino y Masculino).

En cuanto a las Disciplinas Culturales, la instancia regional se concretó en Bolívar a fines de agosto. La delegación cultural clasificada está compuesta por:

Zareck Adel Ciros (Arte Circense).

(Arte Circense). Marcelo Uranga (Cuento Adultos Mayores).

(Cuento Adultos Mayores). Cielo García (Poesía Sub18).

(Poesía Sub18). Franco Tévez y Alma López Sochi (Teatro Juvenil).

(Teatro Juvenil). Camila Lucero Scorza (Pintura Sub15).

(Pintura Sub15). María Delia Barbato (Pintura Adultos Mayores).