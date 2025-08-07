Olavarría tendrá un nuevo debate de candidatos legislativos en la Facultad de Ingeniería

El evento se realizará el 27 de agosto a las 20 horas, en el marco de las elecciones legislativas municipales. Se espera la participación de seis fuerzas políticas que compiten por los cargos de concejales y consejeros escolares.

La Facultad de Ingeniería (FIO) de la UNICEN se prepara para recibir un nuevo debate preelectoral, que reunirá a las candidatas y candidatos a ocupar cargos legislativos en las elecciones municipales de este año. El evento, denominado “Olavarría. El Debate”, se llevará a cabo el próximo 27 de agosto a las 20 horas.

Esta será la cuarta edición del debate que se realiza en la FIO, cumpliendo con la Ordenanza N° 5262/23, que establece su obligatoriedad. El objetivo es que la ciudadanía pueda conocer de primera mano las propuestas y convicciones de los diferentes espacios políticos que se presentarán a los comicios del 7 de septiembre.

En estas elecciones legislativas, los olavarrienses deberán elegir a diez concejales titulares y seis suplentes, además de cuatro consejeros escolares titulares y sus respectivos suplentes.

Hasta el momento, seis espacios políticos han presentado sus listas:

Fuerza Patria

La Libertad Avanza

Somos Olavarría

Frente de Izquierda

Potencia Olavarría

Fuerzas del Sur

La oficialización de las listas se conocerá en los próximos días. La Facultad de Ingeniería, en colaboración con el Honorable Concejo Deliberante, será la encargada de instrumentar la logística del debate. Se articulará con los candidatos para definir los temas a tratar, los tiempos de exposición y réplica, y la dinámica general del encuentro.

Como presentación formal del evento, se realizará una conferencia de prensa el próximo lunes 11 de agosto, a las 11 horas, en la sala del Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería. El debate será transmitido en directo y contará con una amplia cobertura de los medios de comunicación.