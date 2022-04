Olavarría será sede del III Congreso Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

Se realizará el 28 y 29 de octubre en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO).

Es en este contexto que, en la mañana de este martes, el intendente Ezequiel Galli realizó dos anuncios en conferencia de prensa: el lanzamiento de la Revista Científica “Red Salud” y la realización del III Congreso del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. Estuvo acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo y la coordinadora de Docencia e Investigación Florencia Marengo.

En el marco de la conferencia de prensa, en principio, Galli expresó su agradecimiento por la respuesta a la convocatoria. “Desde la Secretaría de Salud estamos realmente muy contentos de anunciar dos cuestiones, que tienen que ver con mucho trabajo previo, trabajo silencioso, trabajo que no es visible, pero que es muy importante para el sistema de salud del partido de Olavarría”.

Lanzamiento de la Revista “Red Salud”

“En primer lugar, hoy estamos anunciando la revista Red Salud: es la primera revista de divulgación científica, con publicación de trabajos tanto del sector público como privado. Es una revista muy importante para los médicos, obviamente, y para todo el personal de salud que quiera interiorizarse y leer los trabajos que se vienen realizando. Va a salir cuatro veces al año, que viene muy bien para que se pueda dar a conocer todo lo que se de lo que se está trabajando en el sistema de salud de Olavarría”, destacó el Intendente.

Por otro lado, Germán Caputo se refirió al lanzamiento de “Red Salud”. “Es una revista digital, en la medida que podamos lo vamos a hacer también en papel. Es una revista con un nivel intelectual muy alto, donde hay distintos trabajos realizados íntegramente en el Hospital, igualmente está abierta para todo el sistema de salud de Olavarría”.

“Es una manera de aprovechar a dos docentes de la Facultad que tenemos en esto de de lo que es el trabajo científico, como son el Subsecretario de Salud Christian Waimann, quien además es Editor Jefe de la Revista, y Florencia Marengo. Detrás de estos papeles y de estos papers, hay muchas horas y mucho trabajo científico, que es muy lindo de evaluar y de que la comunidad lo sepa”, destacó.

En relación a la Revista, explicó la coordinadora de Docencia e Investigación Florencia Marengo: “esto es muy importante porque lo científico acompaña lo asistencial. Tener actividad científica, que nosotros podamos publicar en una revista, que podamos compartir con profesionales prestigiosos de la Nación y con profesionales locales, lo que hace es aumentar y mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes de Olavarría. Esto nos llena de orgullo y satisfacción y es una actividad extra que se hace con mucho esfuerzo, que convoca a profesionales y compañeros del Hospital para que trabajemos en conjunto”.

“La verdad que, si bien exige mucho esfuerzo, trabajar horas extras extra y a veces en horas de la noche para poder hacerlo, resulta estimulante a la hora de ver un trabajo publicado o lograr una presentación en el Congreso este año por primera vez”, concluyó Marengo.

Finalmente Galli resaltó: “queremos agradecer al laboratorio Gador que fue el sponsor de esta primera impresión de la revista. La verdad que vale el agradecimiento, e invitamos a demás instituciones a sumarse para las próximas ediciones y para el Congreso”.

III Congreso Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

Por otro lado, Ezequiel Galli anticipó el desarrollo del Tercer Congreso de Medicina del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. El mismo se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre del corriente año en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO). Contará con las disertaciones de prestigiosos profesionales de todo el país.

“Ya hemos llevado adelante, antes de la pandemia, dos ediciones. Esta tercera edición se realizará el 28 y 29 de octubre en el Centro de Convenciones, en el CCO, que hoy está siendo utilizado por la Facultad de Ciencias de la Salud, pero que dentro del convenio que hemos firmado con la facultad está estipulado que el Municipio lo va a utilizar en algunas oportunidades, esta es una de ellas”.

Respecto a la jornada, Galli anticipó que “es un Congreso en el que se viene trabajando hace un tiempo y se trabajará sobre el eje del dolor. Esto tiene que ver con también con el post pandemia. Hemos trabajado fuertemente en tener un congreso multidisciplinario, orientado no solamente para médicos, sino también para enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud. Las dos ediciones anteriores realmente fueron muy exitosas, y no tengo ninguna duda de que este congreso también va a ser un éxito, y es un plus para el sector de salud del partido de Olavarría y gente de la región, que seguramente también se va a sumar este Congreso”.

Posteriormente, el secretario de Salud Germán Caputo explicó: “nuestro Hospital es un hospital escuela: como ya todos saben, es un Hospital donde se le da mucho hincapié al posgrado, con cantidad de residentes y jefes instructores, cuenta con un Comité de Docencia y asimismo brinda una formación de lo que es pregrado, tanto en Medicina como en Enfermería; con estudiantes de otras universidades (viene gente de La Plata, de Buenos Aires, etc.). También se está tratando de trabajar en la formación de instrumentadoras, enfermeras, hay incluso distintas rotaciones en psicología y en la parte administrativa, por lo cual siempre hubo un gran trabajo académico que estos dos años con la pandemia se vieron un poquito solapados”.

Agregó Caputo: “nosotros a lo largo de de estos últimos años organizamos tres congresos: las dos primeras ediciones fueron en los años 2018 y 2019, el 28 y 29 de octubre, estaríamos haciendo esta tercera edición; luego de un parate por causas que ya todos conocen”.

“El Congreso Hospitalario es un espacio donde todo el personal del Hospital nos reunamos en un ambiente académico, intelectual, y presentemos las cosas que hacemos”, afirmó el secretario de Salud.

En detalle, el titular de la cartera sanitaria local resaltó que, como en ediciones anteriores, el programa preliminar incluye un eje temático transversal, abordado desde las diferentes especialidades, desde una visión integradora en la que se prioriza la importancia del trabajo en equipo y abordaje interdisciplinario. En este sentido, el temario a desarrollar constituye el resultado del trabajo de las áreas clínica, quirúrgica, enfermería, salud mental, traumatologia/rehabilitación y gineco-obstetrica.

En esta tercera edición del Congreso del Hospital Municipal, el eje transversal elegido para esta edición es el “Dolor”, temática central en el tratamiento de un gran porcentaje de las patologías.

Cabe recordar que en las ediciones previas los ejes seleccionados fueron el “metabolismo” e “inflamación”, respectivamente.

En la revista – clic aquí – se encuentra abierta la inscripción para participar del Congreso. La misma es gratuita y está orientada a todo el personal vinculado al trabajo en salud, tanto del ámbito público como privado y estudiantes avanzados.

El evento contará -como en las ediciones anteriores- con la posibilidad de presentar trabajos científicos y casos reportados de las diferentes áreas. En los próximos meses se enviaran las bases y condiciones para el envío y la evaluación de tales trabajos.