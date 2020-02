Olavarría será escenario de un encuentro evangélico que reunirá a más de 35 mil personas

El multitudinario evento tendrá lugar el 7 de marzo a las 09:30 y a las 19:30 horas.

Participaron de la conferencia el intendente Ezequiel Galli, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani y, en representación del Avivamiento, el pastor Gustavo Ortega.

Galli destacó: “Es muy importante tener un evento como este en la ciudad, donde vendrá muchísima gente. Esperemos que Olavarría se convierta en la sede del día con el Espíritu Santo, Gustavo (Ortega) y su gente confían en que eso puede suceder, hay muy buena expectativa”.

En este sentido, el intendente recordó que en 2010 en Olavarría se realizó un evento de similares características que superó ampliamente las expectativas de los organizadores, con la presencia de más de cincuenta mil personas (pastores y fieles de todo el país). Al respecto, expresó Galli, “en 2010 ya lo tuvimos en la ciudad, estuvieron en otras ciudades y la intención fue volver porque en Olavarría tuvieron una jornada mucho más ordenada y con mucha más cantidad de gente”.

En este sentido, detalló el Intendente, “nos pusimos a disposición desde el equipo de trabajo, fundamentalmente control urbano y con el sistema de salud: estamos trabajando hace varios meses en conjunto con Gustavo (Ortega) y todo su equipo, para preparar la ciudad para recibir a muchísima gente que vendrá a pasar el día, a tener su misa, su oración, a compartir un día en familia. Hemos trabajado mucho y nos hemos puesto de acuerdo para que utilicen el predio del parque R. Alfonsín y que en ese lugar haya foodtrucks e instituciones de Olavarría que ya fueron convocadas, para tener un puesto para poder brindar comida y bebida para la gente que viene y tener todo ordenado”.

“Estamos trabajando en los accesos a la ciudad desde Defensa Civil, Control Urbano, y realmente queremos que sea algo ordenado, no tenemos dudas que va a ser así, y también en conjunto con Defensa Civil y la Subsecretaría de Seguridad, tanto Adrián Guevara como Daniel Borra trabajaron con el equipo de Gustavo para encontrar en La Colmena el lugar donde los micros puedan estacionar, ya que se esperan 600 colectivos. El patio de comidas estará abierto –en el Parque Presidente Alfonsín- desde el viernes 6 de marzo al mediodía hasta el sábado por la noche. Hemos convocado a más de 30 instituciones de la ciudad y también van a venir grupos de foodtrucks no sólo de Olavarría sino también de otras localidades”, añadió Galli y concluyó: “Hemos trabajado mucho, nos podemos a disposición porque creemos que es un evento que va a dejar algo bueno para la ciudad, no sólo desde lo económico, sino a partir de ser la sede de algo tan importante y que en dos años lo volvamos a tener nuevamente acá en la ciudad”.

Por su parte el Pastor Gustavo Ortega ofreció detalles del evento: “llevaremos a cabo el Día con el Espíritu Santo, que la denominación que llevan todos los eventos de los pastores Rodríguez, los oradores de este evento. A nivel local lo denominamos ‘El Día del Milagro’, porque estamos convencidos que todos en algún momento de la vida necesitamos una intervención sobrenatural, que nos pase algo con Dios”.

La actividad consta de dos jornadas, una a la mañana y una a la tarde, explicó el Pastor quien además informó que “contamos con habilitación para recibir a 35 mil personas. En el caso de superar esta cantidad tendremos que hacer más reuniones”. Ortega añadió que “esperamos muchísimos colectivos de todo el país y del exterior, con congregaciones que estarán llegando a la ciudad durante toda la semana previa al evento del 7 de marzo”.

Respecto a los oradores del evento, el Pastor afirmó: “Los pastores que vendrán como oradores tienen la iglesia latina más grande del mundo. Transitan unas 70 mil personas por fin de semana. Son convocados en todo el mundo pero encontraron algo en Olavarría que no les pasó en ninguna parte del mundo, por eso vuelven y por eso tienen la intención de establecer Olavarría como sede. Lo hicimos en Asunción de Paraguay, en Santiago de Chile, acá en Argentina en Mar del Plata, en Buenos Aires, y ellos dijeron que nunca en ningún lado pasó lo que pasó en Olavarría. Para ellos es una tierra especial, ellos vieron algo aquí que no encontraron en ningún lugar del mundo”.