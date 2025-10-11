Olavarría Sede del Torneo Profesional Femenino de Pádel AJPP 700 Puntos

El certamen, que se extenderá durante todo el fin de semana, fue formalmente presentado en una conferencia de prensa que contó con la presencia de dirigentes de la AJPP y jugadoras mundialistas, incluidas las olavarrienses Jazmín Dos Santos y Josefina Rodríguez.

Se encuentra en plena disputa en las instalaciones de El Triunfo Pádel el Torneo Profesional de AJPP (Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel) de 700 puntos, reservado exclusivamente para la rama femenina. El evento, que comenzó y se desarrollará durante todo el fin de semana, fue formalmente presentado con una conferencia de prensa en la víspera.

La presentación contó con la participación de figuras clave en la organización y el deporte a nivel nacional:

Ezequiel Greco , uno de los principales impulsores del certamen y reconocido árbitro internacional, quien tendrá a su cargo impartir justicia en colaboración con el juez local Gastón Ressia .

, uno de los principales impulsores del certamen y reconocido árbitro internacional, quien tendrá a su cargo impartir justicia en colaboración con el juez local . Oscar Pazzaglini , dirigente de la AJPP, quien destacó el esfuerzo de la dirigencia local y elogió el pádel como uno de los deportes de mayor crecimiento en Argentina.

, dirigente de la AJPP, quien destacó el esfuerzo de la dirigencia local y elogió el pádel como uno de los deportes de mayor crecimiento en Argentina. Gabriel Dos Santos , organizador, agradeció a las firmas auspiciantes y mostró optimismo por la gran presencia de público.

, organizador, agradeció a las firmas auspiciantes y mostró optimismo por la gran presencia de público. En representación del Municipio, estuvo presente el Profesor Enzo Jarrié.

Presencia Mundialista en Olavarría

La conferencia tuvo un momento especial con la participación de varias jugadoras que recientemente compitieron con éxito en el Mundial de Pádel en España, incluyendo a:

Zoe Benítez

Victoria Vilche

Martina Marcel

Josefina Rodríguez (olavarriense, surgida de la actividad local)

(olavarriense, surgida de la actividad local) Jazmín Dos Santos (olavarriense, surgida de la actividad local)

La presencia de estas deportistas de élite asegura un nivel de competencia de gran trascendencia para el público local, que ya estaba colmando las instalaciones de El Triunfo desde el inicio del torneo.

Fuente: Emblema Deportivo