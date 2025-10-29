Olavarría Sede del Torneo Nacional Federativo de Parkour

El evento más importante del año en la disciplina se realizará el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Club NaturalFit. La competencia es clasificatoria para la Selección Argentina, que ya cuenta con cuatro atletas olavarrienses.

En la mañana de este miércoles, en el Salón Blanco del Palacio San Martín, fue presentado oficialmente el Torneo Nacional Federativo de Parkour, que se desarrollará en nuestra ciudad con el acompañamiento del Municipio.

El evento se llevará a cabo en el Club NaturalFit durante tres días:

Fechas: Viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre. Horario: De 9:00 a 20:00 horas.

La conferencia de prensa de presentación contó con la presencia del Director de Gestión Deportiva Municipal, Enzo Jarrie, los organizadores Sebastián y Esteban Fazio, y el atleta local Valentín Benítez.

Importancia del Evento y Proyección Local

Enzo Jarrie destacó la relevancia del torneo para Olavarría: “Es el evento más importante de parkour del año. Desde la Subsecretaría de Deportes… asumimos el compromiso del acompañamiento, del estar cerca y de poder trabajar en conjunto para que esto pase”.

Sebastián Fazio agradeció la gestión del área de Deportes y de otras áreas municipales por el apoyo brindado.

El Torneo Nacional reunirá a los mejores atletas de Argentina en Parkour y, fundamentalmente, otorgará cupos para representar a la selección nacional. La Selección ya cuenta con una importante presencia olavarriense, con cuatro atletas locales: Aldana Andes, Ángel Abidín, Trinidad Bilbao y Valentín Benítez, lo que subraya el alto nivel del deporte en la comunidad.

Modalidades de Competencia

La competencia se dividirá en tres modalidades específicas de la disciplina:

Skill (Habilidades)

(Habilidades) Free Style (Estilo Libre)

(Estilo Libre) Speed (Velocidad)