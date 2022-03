Olavarría se suma a la celebración del Mes del Compostaje

La Municipalidad de Olavarría se adhiere a la celebración del Mes del Compostaje, que inicia el 22 de marzo con el día del agua y finaliza el 22 de abril del 2022 con el día de la tierra.

El Mes del Compostaje es una celebración colectiva del calendario mundial ambiental: tiene como propósito fomentar y visibilizar el tratamiento de la materia orgánica en todas sus escalas, tanto doméstica como comunitaria, municipal, industrial, agropecuaria y en las prácticas regenerativas.

Las cáscaras, las hojas, las frutas y verduras, las podas, la yerba y las hebras, las borras y las migas, todo lo que fue materia viva se transforma en abono. Se descompone en la fracción húmeda y nutritiva del suelo. Si no hay materia orgánica, no hay nutrientes para las plantas y ese suelo, como en una maceta seca, no absorbe agua. Queda un cascote de arcillas y arena.

En Olavarría, desde el año 2017 el Municipio impulsa el programa de Compostaje Domiciliario, a través de la dirección de Desarrollo Sustentable, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico. El mismo procura fomentar el compostaje cómo método para tratar los residuos orgánicos en el lugar de origen.

Este programa incluye, entre otras cosas, talleres y capacitaciones en instituciones educativas y a la comunidad en general en materia de compostaje. Además se trabajó en el desarrollo de un registro de proveedores para la confección de composteras. Se han brindado más de 65 talleres en diferentes ámbitos, se han entregado a modo de sorteo alrededor de 25 composteras y 50 núcleos de lombrices rojas, llegando a más de 1800 personas. Por último, recientemente se incorporó la planta de compostaje piloto del programa GIRO (Gestión de Residuos de Olavarría) como otro eje fundamental en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos dentro de nuestro partido.

Por todo esto, desde el Municipio se invita a la comunidad a sumarse a esta celebración colectiva que busca valorar la organización de la materia orgánica, para reducir el peso transportado a los basurales, dejar a los reciclables en buen estado para su reinserción en la industria y obtener buenos humus, enmiendas y emisiones reutilizables.

En este marco, desde el área se brindará información relacionada al compostaje, además de un taller abierto a la comunidad, con el objetivo de brindar herramientas y conocimiento que permita sumar más hogares a ésta práctica tan sencilla y beneficiosa.

Celebramos porque el compostaje es una solución posible, de bajo costo y beneficiosa de muchas maneras, y es una acción global para la mitigación del cambio climático que acecha.

Para más información contactarse con la Dirección de Desarrollo Sustentable, mediante Facebook o Instagram en “desarrollo sustentable Olavarría”, mail a gestionambiental@olavarria.gov.ar , o bien por teléfono al 42700.