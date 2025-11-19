El Consejo de Salud Municipal refuerza la atención en el Consultorio Nº 2 de Dermatología (Pabellón Lamberto) desde el lunes 17 hasta el jueves 20 de noviembre, de 8:00 a 11:00 horas. Se debe solicitar turno de forma anticipada.

Olavarría. El Consejo de Salud del Municipio de Olavarría ha puesto en marcha la edición local de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, organizada anualmente por la Sociedad Argentina de Dermatología.

La iniciativa busca concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección temprana para lograr un tratamiento oportuno, dado que el cáncer de piel es curable en la mayoría de los casos si se diagnostica a tiempo.

Refuerzo de Atención y Turnos

Para facilitar el acceso a los controles, se ha reforzado la atención en el Consultorio N° 2 Dermatología (Pabellón Lamberto):

Fechas: Desde el lunes 17 hasta el jueves 20 de noviembre inclusive.

Horario: 8:00 a 11:00 horas.

Turnos: Las personas interesadas deben solicitar turno con anticipación en las ventanillas del Pabellón Lamberto.

Pautas de Prevención y Cuidado

La principal causa del cáncer de piel es la exposición solar sin protección o a camas solares. Por ello, la campaña enfatiza la necesidad de proteger la piel:

Indumentaria: Usar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado y camisas con mangas largas.

Protección Solar: Aplicar protector solar con filtro UVA y UVB.

Sombra: Resguardarse en la sombra en la medida de lo posible.

Se recomienda realizarse exámenes constantes y visitar al dermatólogo al menos una vez al año como medida de prevención.

Señales de Alerta

Es fundamental estar atento a cualquier cambio en la piel. Se aconseja consultar a un especialista ante la aparición de los siguientes síntomas:

Manchas: Aparición de manchas inicialmente planas, rosadas o rojizas, ásperas al tacto, que se vuelven rugosas o escamosas (especialmente en cara, manos, labio inferior y orejas).

Bultos: Aparición de bultos en la piel que crecen de forma sostenida en el tiempo.

Heridas: Lastimaduras en la piel que no cicatrizan a pesar de un tratamiento correcto o heridas sangrantes y costrosas no provocadas por traumatismos.

Lunares: Un lunar que cambia de coloración, tiene bordes irregulares, es asimétrico o crece (generalmente superior a 6 mm). También si un lunar pica o se inflama.