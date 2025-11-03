Olavarría se prepara para una nueva edición de “Un aplauso al asador”

3 horas ago Cultura, Titulos

Olavarría se prepara para una nueva edición de “Un aplauso al asador”, la fiesta criolla que combina tradición, gastronomía y música.

El evento se realizará el próximo domingo 9 de noviembre en el parque Helios Eseverri, con la participación de 40 instituciones que se encargarán de la venta y preparación de comidas típicas.

 

Agenda y escenario folklórico

La jornada comenzará con el acto protocolar de apertura y continuará con una variada programación musical y de danza en el escenario principal, dedicado al folklore.

  • Apertura Protocolar: 11:00 horas.
  • Inicio de Presentaciones: 13:00 horas.
Horario (Estimado) Artista / Grupo Disciplina
Apertura Ballet Folklórico Municipal Danza
Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini” Música
Ballet de la profesora Ana Palladini Danza
Grupo de folklore de Martin Graff Música
Grupo de danza La Huellera Danza
Campero Campero Música
Grupo de malambo de Lucas Sotuyo Malambo
Grupo de folklore de Paloma Pacheco Música
Grupo de danza del profesor Juan José Rivas Danza
Herederos Música
Cierre Trío de música popular “Dos más Uno” Música
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved