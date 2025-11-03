Olavarría se prepara para una nueva edición de “Un aplauso al asador”, la fiesta criolla que combina tradición, gastronomía y música.
El evento se realizará el próximo domingo 9 de noviembre en el parque Helios Eseverri, con la participación de 40 instituciones que se encargarán de la venta y preparación de comidas típicas.
Agenda y escenario folklórico
La jornada comenzará con el acto protocolar de apertura y continuará con una variada programación musical y de danza en el escenario principal, dedicado al folklore.
- Apertura Protocolar: 11:00 horas.
- Inicio de Presentaciones: 13:00 horas.
|Horario (Estimado)
|Artista / Grupo
|Disciplina
|Apertura
|Ballet Folklórico Municipal
|Danza
|Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”
|Música
|Ballet de la profesora Ana Palladini
|Danza
|Grupo de folklore de Martin Graff
|Música
|Grupo de danza La Huellera
|Danza
|Campero Campero
|Música
|Grupo de malambo de Lucas Sotuyo
|Malambo
|Grupo de folklore de Paloma Pacheco
|Música
|Grupo de danza del profesor Juan José Rivas
|Danza
|Herederos
|Música
|Cierre
|Trío de música popular “Dos más Uno”
|Música