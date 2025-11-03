Olavarría se prepara para una nueva edición de “Un aplauso al asador”

Olavarría se prepara para una nueva edición de “Un aplauso al asador”, la fiesta criolla que combina tradición, gastronomía y música.

El evento se realizará el próximo domingo 9 de noviembre en el parque Helios Eseverri, con la participación de 40 instituciones que se encargarán de la venta y preparación de comidas típicas.

Agenda y escenario folklórico

La jornada comenzará con el acto protocolar de apertura y continuará con una variada programación musical y de danza en el escenario principal, dedicado al folklore.

Apertura Protocolar: 11:00 horas.

11:00 horas. Inicio de Presentaciones: 13:00 horas.

Horario (Estimado) Artista / Grupo Disciplina Apertura Ballet Folklórico Municipal Danza Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini” Música Ballet de la profesora Ana Palladini Danza Grupo de folklore de Martin Graff Música Grupo de danza La Huellera Danza Campero Campero Música Grupo de malambo de Lucas Sotuyo Malambo Grupo de folklore de Paloma Pacheco Música Grupo de danza del profesor Juan José Rivas Danza Herederos Música Cierre Trío de música popular “Dos más Uno” Música