El cronograma cultural se concentra desde este viernes al domingo con el regreso de Facón, shows de danza en el Teatro Municipal y la 40ª edición de “Un Aplauso al Asador” en el Parque Eseverri.

El Municipio de Olavarría detalló las principales propuestas culturales, artísticas y recreativas para disfrutar durante el fin de semana.

Viernes 7 de noviembre: El Regreso del Fénix

21:00 hs. | Teatro Municipal: Facón presenta: “Ave Fénix”. Tras 22 años de silencio, la banda azuleña de fusión folklore-rock lanza su nuevo álbum con un show que incluye artistas invitados como Santiago y Valentín Andersen de El Plan de la Mariposa. Resurgen con un espíritu festivo y nuevos sonidos. Entradas: $16.500 (numeradas en plateas y palcos).

Tras 22 años de silencio, la banda azuleña de fusión folklore-rock lanza su nuevo álbum con un show que incluye artistas invitados como Santiago y Valentín Andersen de El Plan de la Mariposa. Resurgen con un espíritu festivo y nuevos sonidos.

Sábado 8 de noviembre: Noche de Danza

20:00 hs. | Teatro Municipal: Sakinko presenta: “Abre tus alas”. El Gimnasio Sakinko cierra el año 2025 con un show de coreografías, color y música, que reúne a todos sus grupos, desde los 2 años hasta adultos. Entradas: $16.500 (plateas) / $11.000 (sillas de palcos y pullman).

El Gimnasio Sakinko cierra el año 2025 con un show de coreografías, color y música, que reúne a todos sus grupos, desde los 2 años hasta adultos.

Domingo 9 de noviembre: Asado y Tradición

11:00 hs. | Parque Helios Eseverri: 40º edición de “Un Aplauso al Asador”. La tradicional fiesta criolla comienza al mediodía (el acto protocolar es a las 11:00 hs.). Contará con 40 instituciones preparando y vendiendo comidas criollas. El escenario dedicado al folklore arranca a las 13:00 hs., cerrando con el trío “Dos más Uno” .

La tradicional fiesta criolla comienza al mediodía (el acto protocolar es a las 11:00 hs.). Contará con 40 instituciones preparando y vendiendo comidas criollas. El escenario dedicado al folklore arranca a las 13:00 hs., cerrando con el trío . 16:00 hs. | Museo Dámaso Arce (MDA): Conversatorio con Artistas. En el marco del “Mes del Grabado”, los artistas Natalia Krivochen y Fernando García compartirán su proceso creativo, técnicas e influencias. Una oportunidad para dialogar sobre arte, con entrada libre y gratuita.

En el marco del “Mes del Grabado”, los artistas compartirán su proceso creativo, técnicas e influencias. Una oportunidad para dialogar sobre arte, con entrada libre y gratuita. 20:30 hs. | Teatro Municipal: Swing presenta: “Sin estilo ni tiempo” (4ta Edición). Un espectáculo de danzas (folklóricas, flamencas, árabes, etc.) hecho por adultos y adultos mayores, mostrando la pasión local por el baile. Entrada General: $10.000 (numeradas).

Un espectáculo de danzas (folklóricas, flamencas, árabes, etc.) hecho por adultos y adultos mayores, mostrando la pasión local por el baile.

Muestras de Arte Abiertas

Recuerde que el Centro Cultural “San José” tiene en exhibición las muestras de artistas locales como Martha Borzi, Natalia Schumacher, Juan Martín Sisti y Martín Othasegui. Abierto sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00 horas.