El cronograma cultural se concentra desde este viernes al domingo con el regreso de Facón, shows de danza en el Teatro Municipal y la 40ª edición de “Un Aplauso al Asador” en el Parque Eseverri.
El Municipio de Olavarría detalló las principales propuestas culturales, artísticas y recreativas para disfrutar durante el fin de semana.
Viernes 7 de noviembre: El Regreso del Fénix
- 21:00 hs. | Teatro Municipal: Facón presenta: “Ave Fénix”. Tras 22 años de silencio, la banda azuleña de fusión folklore-rock lanza su nuevo álbum con un show que incluye artistas invitados como Santiago y Valentín Andersen de El Plan de la Mariposa. Resurgen con un espíritu festivo y nuevos sonidos.
- Entradas: $16.500 (numeradas en plateas y palcos).
Sábado 8 de noviembre: Noche de Danza
- 20:00 hs. | Teatro Municipal: Sakinko presenta: “Abre tus alas”. El Gimnasio Sakinko cierra el año 2025 con un show de coreografías, color y música, que reúne a todos sus grupos, desde los 2 años hasta adultos.
- Entradas: $16.500 (plateas) / $11.000 (sillas de palcos y pullman).
Domingo 9 de noviembre: Asado y Tradición
- 11:00 hs. | Parque Helios Eseverri: 40º edición de “Un Aplauso al Asador”. La tradicional fiesta criolla comienza al mediodía (el acto protocolar es a las 11:00 hs.). Contará con 40 instituciones preparando y vendiendo comidas criollas. El escenario dedicado al folklore arranca a las 13:00 hs., cerrando con el trío “Dos más Uno”.
- 16:00 hs. | Museo Dámaso Arce (MDA): Conversatorio con Artistas. En el marco del “Mes del Grabado”, los artistas Natalia Krivochen y Fernando García compartirán su proceso creativo, técnicas e influencias. Una oportunidad para dialogar sobre arte, con entrada libre y gratuita.
- 20:30 hs. | Teatro Municipal: Swing presenta: “Sin estilo ni tiempo” (4ta Edición). Un espectáculo de danzas (folklóricas, flamencas, árabes, etc.) hecho por adultos y adultos mayores, mostrando la pasión local por el baile.
- Entrada General: $10.000 (numeradas).
Muestras de Arte Abiertas
Recuerde que el Centro Cultural “San José” tiene en exhibición las muestras de artistas locales como Martha Borzi, Natalia Schumacher, Juan Martín Sisti y Martín Othasegui. Abierto sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00 horas.