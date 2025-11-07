El cronograma cultural se concentra desde este viernes al domingo con el regreso de Facón, shows de danza en el Teatro Municipal y la 40ª edición de “Un Aplauso al Asador” en el Parque Eseverri.

 

El Municipio de Olavarría detalló las principales propuestas culturales, artísticas y recreativas para disfrutar durante el fin de semana.

 

Viernes 7 de noviembre: El Regreso del Fénix

  • 21:00 hs. | Teatro Municipal: Facón presenta: “Ave Fénix”. Tras 22 años de silencio, la banda azuleña de fusión folklore-rock lanza su nuevo álbum con un show que incluye artistas invitados como Santiago y Valentín Andersen de El Plan de la Mariposa. Resurgen con un espíritu festivo y nuevos sonidos.
    • Entradas: $16.500 (numeradas en plateas y palcos).

 

Sábado 8 de noviembre: Noche de Danza

 

  • 20:00 hs. | Teatro Municipal: Sakinko presenta: “Abre tus alas”. El Gimnasio Sakinko cierra el año 2025 con un show de coreografías, color y música, que reúne a todos sus grupos, desde los 2 años hasta adultos.
    • Entradas: $16.500 (plateas) / $11.000 (sillas de palcos y pullman).

 

Domingo 9 de noviembre: Asado y Tradición

 

  • 11:00 hs. | Parque Helios Eseverri: 40º edición de “Un Aplauso al Asador”. La tradicional fiesta criolla comienza al mediodía (el acto protocolar es a las 11:00 hs.). Contará con 40 instituciones preparando y vendiendo comidas criollas. El escenario dedicado al folklore arranca a las 13:00 hs., cerrando con el trío “Dos más Uno”.
  • 16:00 hs. | Museo Dámaso Arce (MDA): Conversatorio con Artistas. En el marco del “Mes del Grabado”, los artistas Natalia Krivochen y Fernando García compartirán su proceso creativo, técnicas e influencias. Una oportunidad para dialogar sobre arte, con entrada libre y gratuita.
  • 20:30 hs. | Teatro Municipal: Swing presenta: “Sin estilo ni tiempo” (4ta Edición). Un espectáculo de danzas (folklóricas, flamencas, árabes, etc.) hecho por adultos y adultos mayores, mostrando la pasión local por el baile.
    • Entrada General: $10.000 (numeradas).

 

Muestras de Arte Abiertas

 

Recuerde que el Centro Cultural “San José” tiene en exhibición las muestras de artistas locales como Martha Borzi, Natalia Schumacher, Juan Martín Sisti y Martín Othasegui. Abierto sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00 horas.

