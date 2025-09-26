“Olavarría Produce”: Emotiva primera entrega de reconocimientos a la matriz productiva local

El Teatro Municipal fue sede de un evento que homenajeó a más de 20 firmas y actores clave por su trayectoria e innovación, consolidando a Olavarría como el “Corazón Productivo de la Provincia de Buenos Aires”.

Con un Teatro Municipal colmado y una noche cargada de emoción, se llevó a cabo la primera edición de los reconocimientos “Olavarría Produce”. El evento, cuyo objetivo es poner en valor a los actores fundamentales de la matriz productiva local, fue organizado en conjunto por el Municipio y las principales entidades intermedias: la Cámara Empresaria, la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial.

La actividad contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino.

El intendente Wesner destacó la importancia del encuentro y la articulación entre los sectores: “Estoy emocionado como todos ustedes, por lo que hacen todos los días, que trabajan, que invierten, que producen, pero también por este encuentro porque el encuentro es necesario… El agradecimiento a las instituciones intermedias que creyeron, confiaron en poder articular para tener esta noche en este maravilloso teatro, que es de todos”.

 

Las Firmas y Actores Reconocidos

En esta primera edición, se entregaron más de 20 reconocimientos a firmas, instituciones y personas que han dejado una huella significativa en el desarrollo productivo y económico de Olavarría.

Los homenajeados destacaron el estímulo que este tipo de eventos representa para seguir invirtiendo y apostando por la ciudad. La jornada tuvo momentos emotivos, con la presencia de familiares y el recuerdo a figuras clave que ya no están.

 

Empresas e Instituciones Distinguidas:

Se reconoció la labor, el legado y la impronta de las siguientes firmas:

  • Zito y Priola
  • Visan Ingeniería
  • Supermercados Tres Estrellas
  • Todo Rulemán
  • Taller Avenida
  • Olafil
  • Metalúrgica Herrera
  • La Susana de Incaurgarat
  • La Casiana
  • La Casa de los Cristales
  • Grupo IMPO
  • Granito Serrano
  • Materiales Rurales El Quebracho
  • Deterxil
  • Singla Electricidad
  • Casa Silvia
  • Casa Bouciguez
  • Bolsas Olavarría
  • César Benigni

Además, se distinguió a los primeros integrantes de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial y a las conducciones actuales de la Unión Industrial, la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural.

El Municipio busca que los reconocimientos “Olavarría Produce” se consoliden como una fecha fija en el calendario local, con el objetivo de seguir reconociendo en próximas ediciones a más protagonistas que construyen la ciudad.

