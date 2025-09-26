“Olavarría Produce”: Emotiva primera entrega de reconocimientos a la matriz productiva local

El Teatro Municipal fue sede de un evento que homenajeó a más de 20 firmas y actores clave por su trayectoria e innovación, consolidando a Olavarría como el “Corazón Productivo de la Provincia de Buenos Aires”.

Con un Teatro Municipal colmado y una noche cargada de emoción, se llevó a cabo la primera edición de los reconocimientos “Olavarría Produce”. El evento, cuyo objetivo es poner en valor a los actores fundamentales de la matriz productiva local, fue organizado en conjunto por el Municipio y las principales entidades intermedias: la Cámara Empresaria, la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial.

La actividad contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino.

El intendente Wesner destacó la importancia del encuentro y la articulación entre los sectores: “Estoy emocionado como todos ustedes, por lo que hacen todos los días, que trabajan, que invierten, que producen, pero también por este encuentro porque el encuentro es necesario… El agradecimiento a las instituciones intermedias que creyeron, confiaron en poder articular para tener esta noche en este maravilloso teatro, que es de todos”.

Las Firmas y Actores Reconocidos

En esta primera edición, se entregaron más de 20 reconocimientos a firmas, instituciones y personas que han dejado una huella significativa en el desarrollo productivo y económico de Olavarría.

Los homenajeados destacaron el estímulo que este tipo de eventos representa para seguir invirtiendo y apostando por la ciudad. La jornada tuvo momentos emotivos, con la presencia de familiares y el recuerdo a figuras clave que ya no están.

Empresas e Instituciones Distinguidas:

Se reconoció la labor, el legado y la impronta de las siguientes firmas:

Zito y Priola

Visan Ingeniería

Supermercados Tres Estrellas

Todo Rulemán

Taller Avenida

Olafil

Metalúrgica Herrera

La Susana de Incaurgarat

La Casiana

La Casa de los Cristales

Grupo IMPO

Granito Serrano

Materiales Rurales El Quebracho

Deterxil

Singla Electricidad

Casa Silvia

Casa Bouciguez

Bolsas Olavarría

César Benigni

Además, se distinguió a los primeros integrantes de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial y a las conducciones actuales de la Unión Industrial, la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural.

El Municipio busca que los reconocimientos “Olavarría Produce” se consoliden como una fecha fija en el calendario local, con el objetivo de seguir reconociendo en próximas ediciones a más protagonistas que construyen la ciudad.