Olavarría lanza una formación innovadora en desarrollo de software con Inteligencia Artificial

Una colaboración entre Fundación Loma Negra, el Cluster Tecnológico Tandil, Bision Solution y el Municipio de Olavarría ofrece un programa de vanguardia para potenciar las capacidades locales en IA.

Un nuevo programa de capacitación, llamado Olavarría GEERS, ha sido puesto en marcha para formar a profesionales en el desarrollo de software con agentes de inteligencia artificial (IA). La iniciativa es un esfuerzo conjunto de la Fundación Loma Negra, el Cluster Tecnológico Tandil, Bision Solution y el Municipio de Olavarría.

El programa, diseñado para la comunidad de profesionales de IT, se enfoca en capacitar a los participantes para que puedan diseñar y aplicar soluciones usando herramientas y frameworks basados en la Agentic AI. Este tipo de formación responde a la creciente demanda de conocimientos en el sector y busca fomentar el desarrollo de competencias clave para el futuro del trabajo.

Detalles de la capacitación

Olavarría GEERS se está desarrollando a lo largo del mes de agosto. Las clases son virtuales, con una duración de cuatro horas, y contarán con un encuentro presencial para el cierre.

Los 47 participantes de la capacitación fueron seleccionados basándose en sus promedios, perfil técnico y conocimientos específicos. Entre ellos se encuentran estudiantes de la tecnicatura de Desarrollador Web Full Stack, que es dictada por el Cluster Tecnológico de Tandil y financiada por el Municipio, así como estudiantes de otros centros de formación.

Desde la Fundación Loma Negra, se destacó que la iniciativa es una nueva alianza que les permite seguir impulsando oportunidades de formación técnica de calidad, alineadas con los desafíos del presente y el futuro laboral, promoviendo el talento local y la innovación.