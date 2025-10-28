Olavarría Invita a la Muestra Anual Gratuita de las Escuelas Municipales de Artística

El evento se desarrollará durante tres días, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, en la Casa del Bicentenario. Contará con exposiciones, clases abiertas, teatro, música en vivo y talleres al paso.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a toda la comunidad a participar de la muestra anual de las Escuelas Municipales de Artística, titulada “Abracemos Cultura”.

La propuesta es para toda la familia, con entrada libre y gratuita, y se llevará a cabo durante el fin de semana largo de la siguiente manera:

Días: Viernes 31 de octubre, sábado 1º y domingo 2 de noviembre.

Horario: De 16:00 a 19:30 horas .

Lugar: Casa del Bicentenario.

La muestra ofrecerá múltiples escenarios y actividades, permitiendo ver el trabajo realizado por los estudiantes durante el año en todas las disciplinas artísticas.

Escenarios y Propuestas

Espacio Propuestas Destacadas Ala Espacio Interior Muestra estática de trabajos anuales. Obras de teatro y clases abiertas de danza (en el escenario interior). Sala Auxiliar Taller Literario con propuestas para todo público. Espacio Exterior Escenario Vivo: Presentaciones de grupos de danzas, ensambles musicales y clases abiertas. Producción en Vivo: Estudiantes, profesores y artistas mostrando su trabajo (Orfebrería, Artes Plásticas, Dibujo Infantil, Ajedrez).

Cronograma Detallado de Actividades

Viernes 31 de Octubre

15:00 hs: Club de lectura para niños (sala interior anexa).

Club de lectura para niños (sala interior anexa). 16:00 hs: Muestra quieta habilitada (espacio interior) y trabajo activo de Orfebrería, Artes Plásticas, Dibujo Infantil y Ajedrez (perímetro exterior).

Muestra quieta habilitada (espacio interior) y trabajo activo de Orfebrería, Artes Plásticas, Dibujo Infantil y Ajedrez (perímetro exterior). 16:00 hs: Ensamble Escuela de Estética y Danza Hindú (escalinatas exteriores).

Ensamble Escuela de Estética y Danza Hindú (escalinatas exteriores). 16:30 hs: Taller literario al paso (sala interior anexa) / Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural).

Taller literario al paso (sala interior anexa) / Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural). 16:40 hs: Presentación Danzas Árabes (escenario natural).

Presentación Danzas Árabes (escenario natural). 16:50 hs: Intervención Danza Hindú (escenario natural).

Intervención Danza Hindú (escenario natural). 17:15 hs: Intervención Taller risoterapia – “Bonito” (escenario natural).

Intervención Taller risoterapia – “Bonito” (escenario natural). 18:00 hs: Clase abierta – Folklore recreativo.

Clase abierta – Folklore recreativo. 18:30 hs: Presentación Ensambles de Rock – Escuela de Música.

Presentación Ensambles de Rock – Escuela de Música. 19:20 hs: Presentación Danzas Folklóricas.

Sábado 1º de Noviembre

16:00 hs: Habilitación de muestra y talleres al paso (Orfebrería, Artes Plásticas, Dibujo Infantil, Ajedrez, Literario).

Habilitación de muestra y talleres al paso (Orfebrería, Artes Plásticas, Dibujo Infantil, Ajedrez, Literario). 16:00 hs: Presentación Danza Jazz infantil (escenario natural).

Presentación Danza Jazz infantil (escenario natural). 16:20 hs: Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural).

Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural). 17:10 hs: Escuela de Teatro / “Momentos” (escenario interior).

Escuela de Teatro / “Momentos” (escenario interior). 17:50 hs: Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural).

Presentación Danzas Folklóricas (escenario natural). 18:00 hs: Presentación y clase abierta – Zumba.

Presentación y clase abierta – Zumba. 18:30 hs: Presentación grupos “Va de nuevo” y “Five o’ clock” – Escuela de Música.

Domingo 2 de Noviembre

16:00 hs: Habilitación de muestra y talleres al paso (Orfebrería, Artes Plásticas, Dibujo Infantil, Ajedrez, Literario).

Habilitación de muestra y talleres al paso (Orfebrería, Artes Plásticas, Dibujo Infantil, Ajedrez, Literario). 16:30 hs: Clase Abierta Danzas de Bachata y Salsa (escenario natural).

Clase Abierta Danzas de Bachata y Salsa (escenario natural). 17:00 hs: Escuela de Teatro – “Humoradas” (escenario interior).

Escuela de Teatro – “Humoradas” (escenario interior). 18:15 hs: Presentación Ensamble de percusión, canto y ukelele y ensamble de saxo – Escuela de Música.

Presentación Ensamble de percusión, canto y ukelele y ensamble de saxo – Escuela de Música. 18:30 hs: Clase abierta Danza Tango.