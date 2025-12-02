El 5 de diciembre se cumplen seis décadas de la cuarta consagración consecutiva de Dante y Torcuato en el Turismo Carretera (1965). Para conmemorarlo, el Municipio instalará dos esculturas en la rotonda de Avenida Pringles y Ruta 226, con la colaboración de artistas locales. Habrá una masterclass gratuita de Zerneri el 6 de diciembre.

Olavarría. En el marco del 60° aniversario de la última consagración de los Hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi en el Turismo Carretera (TC), el área de Patrimonio del Municipio anunció que se erigirán dos monumentos en honor a los “gringos”, figuras emblemáticas del automovilismo nacional y la comunidad olavarriense.

La última victoria de los hermanos fue el 5 de diciembre de 1965, culminando una racha de cuatro títulos consecutivos (1962, 1963, 1964 y 1965) a bordo de la famosa «galera».

Monumentos en la Ruta 226

Los monumentos serán confeccionados por el reconocido escultor Andrés Zerneri, autor de obras como el Monumento a Juana Azurduy. La propuesta también contempla la participación de artistas locales, quienes colaborarán en la realización de la obra.

Ubicación: Rotonda de Avenida Pringles y Ruta Nacional 226 , frente al puente que lleva el nombre de los hermanos Emiliozzi, considerado el acceso principal a la ciudad.

Diseño: Estará inspirado en la imagen fraterna y colaborativa que transmitían Dante y Torcuato, y en su icónica galera de competición.

Material y Estilo: Se realizará en chapa recortada y tratada , con un estilo sobrio, moderno y de fuerte identidad visual.

Objetivo: El diseño combinará presencia escultórica y sentido pedagógico, buscando visibilizar su historia y los valores de esfuerzo, innovación y trabajo en equipo para todas las personas que visiten la ciudad.

La primera etapa de la construcción de las piezas se desarrollará en el Museo de Sitio Hermanos Emiliozzi, contando con la aprobación de los familiares directos.

Masterclass de Escultura

Como parte de las actividades de homenaje, el escultor Andrés Zerneri dictará una masterclass gratuita de escultura:

Día y Hora: Sábado 6 de diciembre, de 14:30 a 16:30 horas.

Lugar: Centro Cultural San José.

Destinatarios: Estudiantes, profesores y artistas.

Modalidad: Cupo limitado por orden de llegada.

La clase abordará desde el modelado en arcilla y técnicas como texturas, planos y morfología, hasta procesos como los moldes, la fundición y la escultura monumental