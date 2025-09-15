Olavarría fue tercera en el Zonal U17 de Básquetbol

Entre el viernes 12 y el domingo 14 de Septiembre se disputó el Torneo Zonal de Selecciones U17 en Tres Arroyos. El selectivo de la Asociación de Básquet de Olavarría – ABO se subió al último escalón del podio.

Con un récord de dos triunfos y dos derrotas, el seleccionado olavarriense dirigido por Irineo Galli se quedó con el tercer puesto en el Zonal U17 que se desarrolló en el Gimnasio “Mario Pérez” del Club Huracán de Tres Arroyos. Por su parte, mencionada competencia de la Federación Bonaerense de Básquetbol fue ganada por Tandil.

La selección de Olavarría estuvo integrada por Lautaro Paiz, Manuel Márquez, Valentino Cuadrillero, Luca Marín, Valentino Torres, Astor Bucciarelli, Joaquín Hoffmann, Bruno Venzi, Hilario Barsi Palavecino, Francisco Guntrer, Matías Aineseder y Francisco Conte. DT: Irineo Galli. Asistente: Sebastián Mazzoleni. Utilero: Ramiro Quiroga.

Estos fueron los resultados del selectivo de la ABO en el torneo:

1era. Fecha

Olavarría 43 – Tandil 73.

2da. Fecha

Tres Arroyos 83 – Olavarría 51.

3ra. Fecha

Olavarría 68 – Necochea 53.

4ta. Fecha

BASO 45 – Olavarría 72.