Olavarría fue sede del Provincial de Menores de Pádel

Durante el fin de semana, sábado 27 y domingo 28 de Abril, los complejos de Olavarría fueron el escenario del Torneo Provincial de Menores de Pádel. El certamen clasificatorio al Nacional de la Federación Argentina de Pádel fue organizado por la ACOP y convocó a más de 100 parejas.

De mencionado certamen participaron jugadores de 25 de Mayo, Tandil, Pringles, Macachín, General Alvear, Mar de Ajó, Coronel Suárez, Ezeiza, Cañuelas, Olavarría, Las Flores, San Manuel, General Conesa, San Bernardo, Lucila del Mar, Nueva Atlantis, Lobería, Bolívar, Daireaux, Necochea, Benito Juárez, Bahía Blanca, Chascomús, Roque Pérez, 9 de Julio, Coronel Vidal, General Piran, Pinamar y Bragado.

En cuanto a resultados los representantes de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel – ACOP, lograron una medalla de oro y dos de plata.

En Masculino Sub 18 Quinta Categoría, Valentín Dietrich y Bautista Zampini se consagraron campeones tras vencer en la final a Vicente Molinero y Julián Miquelarena por 6/7 6/1 y 7/5.



Por su parte Jazmín Dos Santos y Mía Irazábal fueron subcampeonas en Damas unificadas 4ª + 5ª. Las olavarrienses cayeron en la definición ante Maitén Giacoia Puente y Emma Ditullio por 7/5 y 6/1.



En Escuelita D2, Lorenzo Fernández y Jerónimo García superaron a la dupla local integrada por Joaquín Bianchini y Milo Leal por 6/2 y 6/3. De esta manera los chicos de ACOP se quedaron con la medalla de plata.

El resto de los campeones fueron los siguientes: Gabino Alonso y Pedro Fernández Noble (en Escuelita D1), Morillo Josefina y Ema Calabró (Sexta Unificada Femenino), Camila Tarrat y Mia Alfonso

(Femenino Sub 18 Séptima), Julián y Luciano Bordón (Masculino Sub 18 Tercera), Benjamín Mujica y Juan Spinoza (Masculino Sub 18 Sexta), Benjamín Burghiani y Gino Coronel (Masculino Sub 14 Séptima), y Lucas Parada y Valentín Arias (Masculino Sub 18 Séptima).

