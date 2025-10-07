Olavarría fue sede de la Copa Ciudad: Más de 120 competidores y grandes campeones de la región

La Tercera Edición del torneo reunió a 350 personas y escuelas de siete ciudades. La copa por puntos fue para Mar del Plata, mientras que Necochea se llevó la copa por mayor cantidad de alumnos.

Se celebró con éxito la 3ª Edición de la Copa Ciudad de Olavarría, un encuentro que consolidó a la ciudad como un centro de referencia para las artes marciales a nivel regional. El evento contó con la participación de 120 competidores y una circulación total de 350 personas.

La Copa tuvo un fuerte carácter federal, con la presencia de escuelas provenientes de Buenos Aires, Tandil, San Miguel, Lobos, Necochea, Mar del Plata y Azul.

Grand Champions y Copas de Equipos

Los competidores de Olavarría tuvieron una destacada actuación, llevándose varios de los premios más importantes:

Categoría Ganador del Grand Champion Escuela / Ciudad Danes Octavio Casas Chaiu Do Kwan Danes Francisco Soria Asoc Unión Marcial Danes Mabel Corvalán Kwan Chuan Fa Kyu B Silvio Salías Steel Warriors Kyu A Thiago Alvarez Steel Warriors Kyu A Fiorella Ruschetti Steel Warriors

En la premiación general, la Copa por mayor cantidad de alumnos fue para la escuela 1er Round de Necochea, y la Copa por mayor cantidad de puntos quedó en manos del Instituto Argentino Tang Soo Do, de Mar del Plata.

Combates por Equipo y Pelea de Fondo

La jornada de competencia se caracterizó por emocionantes enfrentamientos, incluyendo el de Combate por Equipo donde Steel Warriors se impuso en un resultado ajustado contra la alianza de Chaiu Do Kwan y Kwan Chuan Fa.

La pelea de fondo amateur, disputada por un cinturón y bolsa en efectivo, coronó a Jonatan Ibauza de 1er Round (Necochea), quien venció a Aquiles Rossi de Pitbull (Tandil).

Como broche institucional, el maestro Marcelo Lomez, de la Asociación Unión Marcial, entregó el certificado de afiliación a Lucas de Rosa, representante de la escuela Steel Warriors.