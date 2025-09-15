Olavarría fue campeón en las categorías Sub 9 y Sub 12 del torneo de bochas “Arrimemos al Chico”

El certamen regional, que reunió a delegaciones de Azul y General Alvear, se disputó este domingo en las canchas del club Mariano Moreno.

Las bochas de Olavarría vivieron una jornada de gloria este domingo, con la celebración del torneo regional “Arrimemos al Chico”, en el que los equipos locales se quedaron con los primeros puestos en las categorías Sub 9 y Sub 12.

El certamen, que forma parte de la octava etapa regional de la Zona Centro, se llevó a cabo en las canchas del club Mariano Moreno y contó con la participación de las asociaciones de Azul, General Alvea y Olavarría.

En la categoría Sub 12, el equipo de Olavarría “A” se coronó campeón con un brillante desempeño de Stefano Orradre y Tiziano Orradre, bajo la dirección técnica de Martín Orradre. El subcampeonato quedó en manos del equipo de Azul “A”.

Por su parte, en la divisional Sub 9, el triunfo también fue para Olavarría. El equipo “A”, integrado por Tito Franke, se consagró campeón con el DT Daniel Villa. El podio lo completó el equipo de Olavarría “C”, con Francisco Terenzano, dirigido por Fernando Paulo.

Felicitaciones a todos los jóvenes talentos que participaron en este torneo, demostrando su pasión y habilidad en el deporte.