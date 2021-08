Olavarría es escenario de “Home Brewers” un certamen que premiará a las mejores cervezas artesanales

Este sábado, en Olavarría, se lleva a cabo el denominado “Home Brewers”: un evento en el que la producción, elaboración y degustación de cervezas son el atractivo principal.

El intendente Ezequiel Galli participó de la primera de las actividades del concurso, que se desarrolla por estas horas en el Centro Cultural Municipal “San José”.

Estuvo acompañado por el presidente del HCD Bruno Cenizo, los secretarios de Desarrollo Económico Julio Valetutto y de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani.

En Olavarría, el trabajo conjunto de los cerveceros locales ha permitido elevar la calidad del producto.

A las 15 horas comenzará la presentación del ballet “De la Dulce Vida” con danzas y polkas de Ucrania, Rusia y Alemania(dirigidos por Mauricio Brown y Cecilia Cornejo) y luego se desarrollará una charla abierta de consultas con Cerveceros y Jueces, para luego comenzar el tour de fábricas locales.

A las 20 horas está prevista la premiación del evento en La Rústica.

En un trabajo conjunto con el Municipio, los premios serán jarrones de cerámica hechos con mano de obra #Olavarriense y la comuna dispuso del transporte para que los asistentes visiten las fábricas cerveceras del Partido.

¿Cómo funciona la competencia?

Las muestras enviadas son inscriptas por el participante según un estilo y para la cata se las asigna a un grupo que reúne cervezas con características similares y/o país de origen del estilo.

En la ronda inicial, la cerveza es analizada y se otorga una devolución de la misma a los participantes por parte de Cerveceros Profesionales y Jueces.

De acuerdo al puntaje obtenido, la cerveza avanza o no a una segunda ronda (ronda final del grupo). En esta ronda final del grupo, la mejor cerveza avanza al BOS (Best of Show). El BOS reúne la mejor cerveza de cada grupo y permite determinar la mejor cerveza de la competencia. El ganador accede al 1° Premio que es cocinar su receta en la Fábrica de Bierlife y se le hace entrega de 200 botellas de la misma.