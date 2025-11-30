El púgil olavarriense Elías Sarruggi estará combatiendo en el Campeonato Argentino de Cadetes, organizado por la Federación Argentina de Box – FAB. El mismo se llevará a cabo en Azul.

Del miércoles 3 al domingo 7 de Diciembre, la vecina localidad azuleña será sede del Argentino de Boxeo Amateur en la categoría Cadetes. Así se reunirán jóvenes boxeadores de distintos puntos del país.

En mencionado certamen y representando al Gimnasio Tito Videla Box de Olavarría, Elías Sarruggi dirá presente con la firme intención de sumar experiencia y ganar terreno a nivel nacional como novicio.