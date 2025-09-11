Olavarría conmemoró el 137º aniversario del paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento

El acto en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento reunió a autoridades, docentes y abanderados en el monumento ubicado en Cerrito y Vélez Sarsfield para celebrar la labor de los educadores de Olavarría.

En una emotiva ceremonia, el Intendente Maximiliano Wesner encabezó este jueves el acto en conmemoración del 137º Aniversario del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento. La actividad se llevó a cabo en el monumento al “gran Maestro”, ubicado en la intersección de Cerrito y Vélez Sarsfield, y sirvió para homenajear la figura de cada docente de la comunidad.

El evento contó con la participación de autoridades municipales, educativas y representantes de distintas instituciones, así como abanderados de diversos establecimientos escolares de Olavarría. Tras la entonación del Himno Nacional, se ofrecieron discursos alusivos que valoraron el rol fundamental de los maestros en la sociedad.

La maestra Carolina Campos, de la EEP N° 4, expresó que “honrar su memoria es también mirar hacia adelante, es continuar trabajando por una escuela más equitativa en la que prime la pedagogía del encuentro y de la inclusión”. Además, agradeció a los docentes por ser “faro, por ser guía, por transformar el futuro y el presente desde cada aula”.

Por su parte, el Intendente Wesner agradeció “enormemente” a los educadores por “cobijar, cuidar, proteger y enseñar” a los niños. “Quien dice educar, dice querer. Y ustedes, maestros, maestras son eso. Son un corazón abierto dentro del aula, en cada pasillo”, afirmó el jefe comunal.

Para finalizar, Wesner les dedicó un mensaje de honor y gratitud: “Mi más cálido abrazo en este día, en este 11 de septiembre, porque el legado que nos dejó Domingo Faustino Sarmiento, lo están llevando adelante y lo ponen en consideración todos los días con la enseñanza, con el corazón abierto y por sobre todas las cosas con muchísimo, muchísimo amor”.

La ceremonia concluyó con la entonación del Himno a Sarmiento, rindiendo tributo a su legado de construir una Argentina libre, justa y desarrollada a través de la educación.